Ni maní ni merey: este es el fruto seco que de verdad mejora tu salud cardiovascular y te ayuda a regular el metabolismo

El consumo de alimentos ricos en grasa es uno de los factores que más influyen negativamente en la salud cardiovascular, ya que, se acumula en las paredes arteriales y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Paho, la inactividad física también causa daños en el sistema cardiovascular.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para optimizar la salud cardiovascular y regular el metabolismo, pero también hay alternativas alimenticias saludables que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo de frutos secos.

En ese sentido, según la información publicada en el portal web Infobae, la almendra es un fruto seco rico en vitaminas, minerales, magnesio, calcio potasio y hierro, todos contribuyen a mejorar la salud cardiovascular.

¿Cuál es la porción de almendras que debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma mínimo 50 gramos de almendras al día, durante 15 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona debe asistir a consulta médica mínimo una vez al año para que el especialista en la materia descarte la posibilidad de alguna patología de salud cardiovascular.

En definitiva, para mantener el organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

