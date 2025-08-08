No las ves, pero están allí y son una amenaza para la salud de tus pies: aprende a eliminar todas las bacterias escondidas en tus medias

Suscríbete a nuestros canales

Las bacterias en los pies se generan principalmente por la acumulación de sudor, humedad y falta de ventilación. Los pies tienen muchas glándulas sudoríparas, por lo que al estar encerrados durante muchas horas en zapatos, especialmente sin una buena higiene, se crea un ambiente cálido y húmedo ideal para el crecimiento bacteriano.

Las medias juegan un papel importante en este proceso. Si están hechas de materiales sintéticos o no permiten una adecuada transpiración, retienen la humedad y aumentan la proliferación bacteriana. En cambio, las medias de algodón o fibras absorbentes ayudan a mantener los pies secos al absorber el sudor, reduciendo así el riesgo de crecimiento bacteriano.

Cambiar las medias diariamente y mantener los pies limpios y secos son medidas clave para prevenir la acumulación de bacterias y cuidar la salud de los pies.

Foto: Freepik

Cuidado bacteriano de los pies

Bajo la aparente protección que brindan las medias, se desarrolla un verdadero microcosmos de bacterias y hongos. Según elportal Infobae, se estima que la piel de los pies puede albergar entre cien y diez millones de células microbianas por centímetro cuadrado.

Las medias actúan como reservorios que capturan no solo microbios procedentes de los pies, sino también del entorno, y en apenas doce horas pueden acumular más bacterias y hongos que cualquier otra prenda. Esta contaminación puede transferirse a zapatos, ropa de cama o suelos, aumentando el riesgo de infecciones, especialmente en entornos compartidos o entre personas vulnerables.

Para cuidarte, es clave lavar las medias a altas temperaturas, usar detergente enzimático que descomponga sudor y restos de piel, y dar vuelta a la prenda para exponer la cara más sucia al lavado. Si no es posible lavar a tanta temperatura, planchar las medias con vapor también contribuye a eliminar esporas resistentes; y el secado al sol ofrece un efecto antimicrobiano natural.

Además, recomendaciones complementarias incluyen mantener los pies limpios y completamente secos, especialmente entre los dedos, evitar caminar descalzo en zonas públicas, y no compartir calcetines, zapatos o toallas.

