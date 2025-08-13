¿No sabes si el colesterol malo ya afecta tu salud? El National Health Service de Inglaterra recomienda revisar estos síntomas en pies y manos

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de grasas saturadas es una de las causas más comunes por la cual se descontrola en nivel del colesterol, ya que, el flujo sanguíneo se ve afectado negativamente y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline Plus, la inactividad física también es un factor que influye en el nivel del colesterol, dado que, si la persona tiene mala alimentación la acumulación de grasa en el cuerpo no permite que las células se mantengan equilibradas.

En ese sentido, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para mantener controlado el nivel del colesterol, sin embargo, también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

¿Cómo saber que el colesterol malo afecta a tu salud?

Según la información publicada en el portal web Msn, el exceso de colesterol malo en el cuerpo puede provocar infartos o un derrame cerebral.

Síntomas del colesterol alto

1- Hinchazón corporal.

2- Dolor de cabeza.

3- Pedida del apetito.

4- Enrojecimiento en las pies y manos.

“La Fundación Británica del Corazón (BHF) menciona los xantomas tendinosos como un síntoma clave a tener en cuenta, describiéndolos como hinchazones causadas por colesterol en los nudillos de las manos, las rodillas o el tendón de Aquiles, en la parte posterior del tobillo", aseguró uno de los investigadores del NHS a dicho portal web.

En definitiva, para mantener todos los sistemas del organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

