Nutricionista revela cual es el mejor jugo natural para mantener los riñones en buenas condiciones: esta es la cantidad exacta que debes ingerir

Mantener los riñones en buenas condiciones es fundamental, ya que, se encargan de filtrar la sangre para eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, por ende, optimizar su funcionamiento es fundamental.

Sin embargo, de acuerdo a la información divulgada por Medline plus, la deshidratación también daña los riñones por completo, por ello, se sugiere que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

Por lo tanto, en a actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para optimizar los riñones, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese sentido, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por la nutricionista Micaela Dimarchi en su canal de YouTube, el jugo de manzana verde, rama de apio, limón con jengibre, contiene propiedades diuréticas y antioxidantes que mejoran el funcionamiento de los riñones.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los riñones.

Cabe destacar, que si la persona tiene algún tipo de patología de salud vinculada a los riñones lo más idóneo es que antes de iniciar dicho tratamiento natural consulte a su médico tratante, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué si es conveniente o no que ingiera el jugo.

En definitiva, para mantener los riñones en optimas condiciones es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

