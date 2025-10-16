Olvídate del dolor de vientre con esta infusión natural rica en propiedades analgésicas y antioxidantes

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de vientre, debido a la acumulación de heces en la zona abdominal y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, las infecciones urinarias no tratadas correctamente también causan dolor de vientre.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para aliviar el dolor de vientre, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de manzanilla.

Según Tua Saúde, la infusión de manzanilla contiene propiedades analgésicas, antinflamatorias y antioxidantes que alivian el dolor de vientre, al tiempo que relaja el sistema nervioso por completo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de manzanilla sin azúcar luego del desayuno, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la zona.

Cabe destacar, que si el dolor de vientre es agudo y constante la persona debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar el diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de vientre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar hacer fuerza constante.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube