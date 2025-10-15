Optimiza la circulación sanguínea al consumir este económico fruto seco rico en Omega- 3: haz la diferencia desde casa y sin arruinarte

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de grasa es una de las causas más frecuentes por las cuales disminuye la rapidez del flujo sanguíneo, ya que, las venas se estrechan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo la información divulgada por Medline plus, la debilidad en los tejidos del organismo también afecta negativamente la circulación sanguínea.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para mejorar la circulación, pero también hay alternativas alimenticias que cumplen la misma función, por ejemplo, el consumo de nueces.

Las nueces contienen Omega-3 y vitaminas que mejoran el flujo sanguíneo, al tiempo que evitan la acumulación de grasa en el organismo, lo cual es un factor que influye en dicho problema, según la Clínica Mayo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuál es la cantidad de nueces debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma 50 gramos de nuez al día, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema de circulación.

Cabe destacar, que si la persona presenta problemas en las arterias lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la deficiencia de la circulación sanguínea la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

