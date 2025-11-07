¿Paracetamol emocional?: Psicólogo explica cómo el ejercicio funciona y hasta se convierte en una válvula de escape

Suscríbete a nuestros canales

El ejercicio según refiere la Inteligencia Artificial mejora el estado de ánimo al liberar sustancias químicas cerebrales como las endorfinas, que generan sentimientos de bienestar y reducen el estrés.

Aunque muchas personas cuando están tristes prefieren quedarse en casa, otras sienten la necesidad de ejercitarse y mantenerse activos, y esto, según Marc Rodríguez, psicólogo, puede ser tanto una señal de autocuidado como una válvula de escape.

¿Cómo funciona el ejercicio en los días malos?

Los expertos de la Clínica Mayo aseguran que realizar cualquier actividad física ayuda a aliviar el estrés, y esto se debe a que mantenerse activo aumenta los niveles de endorfinas que hacen sentir bien y distraerse de las preocupaciones cotidianas.

En tal sentido, caminar, bailar, nadar o practicar yoga ayuda a sobrellevar esos días de tristeza, soledad, estrés o ansiedad, pues aumentan la energía y mejoran el sueño.

Habla el experto

El psicólogo Rodríguez explica que “el movimiento se usa como ‘paracetamol emocional’, cuando el malestar sube (tristeza, ansiedad, enfado), la persona se activa para bajar la intensidad”, comparte la web Hola.

En otras palabras, el ejercicio en los días malos es una forma de reconectar con uno mismo, de buscar refugio, pero también una forma de evadir la situación.

Según el experto, cuando una persona decide hacer ejercicios solo cuando está mal, puede ser una señal de autocuidado, siempre y cuando la actividad ayude a calmar, dormir mejor, la persona se trate con respeto y no se haga daño. Pero, también puede ser una relación disfuncional, y la persona hace ejercicios para castigarse, pagar la culpa, y el resto del tiempo la abandona.

Por otra parte, el psicólogo señala que la ventaja de la actividad física como válvula de escape saca del bucle mental, pero se corre el riesgo de depender estar mal para ejercitarse. No obstante, si se ve como un hábito de bienestar y se practica estés bien o mal, ayuda a regular el estado de ánimo y la energía a medio plazo, pues el ejercicio físico ayuda a gestionar las emociones.

