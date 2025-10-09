Pierde grasa de forma sostenible: esto recomienda afamado nutricionista para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Cuando consumimos más calorías de las que gastamos, el exceso se convierte en grasa y se almacena en los tejidos adiposos. El cuerpo acumula esta grasa principalmente como una forma de reserva de energía. Este mecanismo tiene un origen evolutivo: nuestros antepasados necesitaban energía extra para sobrevivir en épocas de escasez.

De igual forma, las hormonas juegan un papel importante; por ejemplo, la insulina favorece el almacenamiento de grasa cuando los niveles de glucosa son altos. Factores como la genética, el sedentarismo, el estrés y una alimentación rica en azúcares y grasas también contribuyen al aumento del tejido adiposo.

Estas reservas son utilizadas por el cuerpo cuando no hay suficiente energía disponible, como durante el ayuno o el ejercicio intenso.

Foto: Freepik

Tres pilares para perder grasa

Perder grasa de forma saludable y sostenible es un objetivo común, pero muchas personas buscan resultados rápidos mediante dietas extremas o soluciones temporales. Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición y autor del popular blog Fitness Revolucionario, explica que para lograr una reducción de grasa efectiva y duradera no es necesario recurrir a métodos radicales ni farmacológicos.

En un pódcast reciente, Vázquez compartió los tres pilares fundamentales que deben guiar este proceso, enfocándose en hábitos sostenibles que mejoren la salud general.

El primer pilar es la dieta equilibrada y saludable. Según Vázquez, no se trata de eliminar por completo ciertos alimentos, sino de mantener un aporte nutricional adecuado, priorizando la variedad y calidad de los alimentos. Una alimentación bien planificada ayuda a reducir grasa corporal mientras mantiene la energía y la salud metabólica.

El segundo pilar es la actividad física regular. El ejercicio no solo quema calorías, sino que preserva la masa muscular, esencial para un metabolismo eficiente. Vázquez recomienda combinar entrenamientos de fuerza y resistencia, adaptados a cada persona, para maximizar la pérdida de grasa y mejorar el estado físico general.

El tercer pilar es la mentalidad y los hábitos sostenibles. Adoptar metas realistas y mantener la motivación diaria es clave para no abandonar el proceso. Según Vázquez, la constancia y la paciencia son más efectivas que los resultados rápidos, ya que permiten incorporar cambios saludables en la vida cotidiana de manera duradera.

Integrando estos tres pilares es posible perder grasa de manera segura, progresiva y sostenible, evitando los riesgos asociados con métodos extremos o temporales.

