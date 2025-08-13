Por fin: ¿Son 10 mil o 7 mil pasos al día los necesarios? Científicos deciden cuál es la caminata perfecta para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Caminar mínimo 30 minutos al día aporta múltiples beneficios para el organismo en general, especialmente para quienes desean mantenerse físicamente activos, dado que, al caminar ejercitan todo el cuerpo, al tiempo que contribuye a quemar calorías.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web La razón, desde hace más de 10 años existe una teoría que muchas personas han puesto en practica y se trata de caminar 10 mil pasos al día, a fin de reducir el riesgo de padecer múltiples enfermedades.

Sin embargo, en la actualidad médicos e investigadores expertos en la materia realizaron un estudio para determinar cuántos pasos al día son suficientes para que la persona se mantenga sana.

"Ya sabemos que la actividad física es beneficiosa para la salud, pero las directrices públicas se centran en el total de minutos de actividad moderada a vigorosa. Sin embargo, muchas personas controlan su actividad mediante los pasos, una métrica sencilla y accesible. Aunque hay que decir que el popularmente conocido objetivo de 10.000 pasos al día no se basa realmente en pruebas sólidas. Nuestra revisión trató de aclarar cuántos pasos al día están relacionados con beneficios significativos para la salud”, explicó Melody Ding, doctora y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sídney al referido portal web.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántos pasos debes caminar al día?

“Caminar 7000 pasos al día ya es suficiente para reducir el riesgo de muchas enfermedades graves como la diabetes tipo 2, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la demencia o la depresión”, aseguró Melody.

En conclusión, la actividad física diaria es importante, pero al mismo tiempo la alimentación e hidratación también lo es para que el cuerpo reaccione lo más favorable posible.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube