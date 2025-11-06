¿Problemas para dormir? El Dr. José Felices asegura que se puede deber al consumo de estas frutas

Suscríbete a nuestros canales

¿Quién en su vida no ha pasado una mala noche? Diversos factores pueden dificultar nuestro sueño y afectar su calidad. El estrés y la ansiedad son algunas de las causas más comunes, ya que mantienen la mente activa e impiden relajarse antes de dormir.

El uso excesivo de pantallas electrónicas también influye, porque la luz azul que emiten los dispositivos altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, consumir cafeína, alcohol o comidas pesadas antes de acostarse puede provocar insomnio o sueño interrumpido.

Los cambios en los horarios, el ruido ambiental y una temperatura inadecuada en la habitación también interfieren en el descanso. Incluso ciertos problemas de salud, como el dolor crónico o los trastornos respiratorios, pueden dificultar dormir bien.

Mantener una rutina regular, crear un ambiente tranquilo y evitar estímulos antes de acostarse son medidas esenciales para mejorar la calidad del sueño y favorecer un descanso reparador.

Foto: Freepik

Alimentos que afectan el sueño

El médico especializado en radiología, José Manuel Felices, asegura que hay tres alimentos “muy sanos” que pueden dificultar el sueño si se consumen justo antes de acostarse, y esos son la piña, la patilla y el melón.

- Patilla y melón

Estas frutas tienen un alto contenido de agua y propiedades diuréticas. Al comerlas justo antes de dormir, el cuerpo las absorbe rápidamente y los riñones se activan para procesar el líquido, lo cual puede provocar que te despiertes para ir al baño, interrumpiendo la fase de sueño profundo. Además, aunque la hidratación es buena, ese efecto nocturno de “levantarse” rompe el ciclo de descanso.

- Piña

Aunque la piña también es saludable, tiene una particularidad, contiene la enzima bromelina, que favorece la digestión de proteínas y tiene efectos antiinflamatorios. Pero por la noche puede actuar como estimulante para el sistema nervioso, en lugar de relajar. Además, al igual que las otras frutas, su contenido de agua y azúcar natural puede contribuir a alterar el descanso si se consume justo antes de dormir.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube