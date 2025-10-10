¿Puede la alimentación causar la ansiedad?: atiende en detalle lo que dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

La ansiedad y la alimentación están interconectados, pues según refiere la Inteligencia Artificial, la ansiedad puede causar cambios en el apetito de las personas, llevarla a comer en exceso o dejar de comer por falta de hambre. Pero también la ingesta de algunos alimentos como grasas, charcuterías, refrescos, cafeínas, sales y azúcares, pueden provocar cambios en el estado de ánimo de las personas y hasta aumentar la ansiedad.

¿La alimentación provoca ansiedad?

Según la Clínica de la Ansiedad “lo que comemos tiene efectos directos sobre cómo nos sentimos física y emocionalmente”.

De hecho, estudios científicos confirman que el consumo abusivo de algunos productos resultan ser un estimulante de la ansiedad, y en casos, la deficiencia de vitaminas o minerales concretos repercuten a nivel neurológico y en la salud mental.

Freepik

Lo que comes marca la diferencia

Expertos de la Clínica Mayo comparten que si bien lo que se come no cura la ansiedad, puede ayudar.

Partiendo de ello, se recomienda ingerir desayunos que incluyan alguna proteína, comer carbohidratos complejos, beber mucha agua, y limitar o evitar el consumo de alcohol y cafeína.

Además, es esencial mantener una alimentación saludable y equilibrada, en la que se incluyan frutas y verduras frescas, y pescados.

Siguiendo estas pequeñas recomendaciones ayudas a cuidar la salud mental y física en general.

Por tanto, “Los cambios en la alimentación pueden mejorar tu estado de ánimo general y la sensación de bienestar, pero no reemplazan el tratamiento para la ansiedad. Los cambios en el estilo de vida, como dormir mejor, recibir más apoyo social, usar técnicas de reducción del estrés y hacer ejercicio regularmente también pueden ayudar. Sé paciente, ya que puede pasar un tiempo antes de que estos cambios afecten tu ansiedad”.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube