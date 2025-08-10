Puedes aprovechar hasta su cáscara y hojas: esta popular fruta tropical es excelente remedio natural contra hipertensión y milagroso analgésico

Suscríbete a nuestros canales

El jobito es una fruta que, aunque no es muy popular, suele consumirse en variedad de preparaciones durante su temporada. Lo puedes conseguir desde agua de jobito, helados, mermeladas, jugos, entre otros.

Aunque es una fruta pequeña en tamaño, es grande en sabor y en las propiedades nutricionales que contiene. Entre las más relevantes que podrán beneficiar a tu salud encontramos propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antisépticas, diuréticas y espasmódicas.

Foto: Freepik

Propiedades del jobito

Multivitamínica

Contiene vitaminas A, B1, B2 y C, además de minerales como el calcio, hierro, fósforo, por lo que su consumo aumentará notablemente las defensas de tu organismo.

Astringente

Esta propiedad que contiene la fruta te ayudará a eliminar infecciones en la garganta. Consúmela cruda y verás cómo realiza su efecto en poco tiempo.

Cicatrizante

Otra razón para comerlo es porque cuenta con una increíble capacidad para acelerar el proceso de cicatrización de las heridas.

Digestivo

Su consumo luego delas comidas copiosas es ideal, ya que es un gran digestivo, eliminando los molestos problemas digestivos, además de mejorar diferentes afecciones gastrointestinales como las úlceras.

Calorías

Cada 100 gramos de esta fruta contiene tan solo 63 calorías, lo que la hace una fruta perfecta para quienes quieren mantener su figura o están en algún régimen alimenticio.

Analgésico

Puede ayudarte a recuperarte de enfermedades respiratorias como la tos, gracias a sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antisépticas.

Antifúngico

Muy recomendado para combatir diversas infecciones vaginales y la menorrea. Actuando también en otro tipo de infecciones cutáneas e internas del cuerpo humano.

Hoja y raíz

No solo la fruta en sí nos puede aportar beneficios, su hoja y raíz también lo harán. Triturar sus hojas y beber su infusión te ayudará a tratar inflamaciones oculares y diarrea. Del mismo modo, podrás utilizar la infusión para curar heridas, llagas y quemaduras, gracias a sus cualidades antibacterianas.

Por su parte, también podrás realizar infusiones con su raíz, que te servirá para combatir fiebre, inflamaciones y resfriados.

