Recomendación desde la Cleveland Clinic: agrégale el jugo de esta fruta al agua en ayunas para controlar el peso y evitar cálculos renales

Beber agua en ayunas, es decir, justo al despertar, es un hábito que tienen muchas personas pues resulta beneficioso para la salud.

¿La razón? El agua es fundamental para los órganos y, además, permite que el organismo realice la mayor parte de sus funciones vitales; debido a que transporta nutrientes y oxigeno a todas las células del cuerpo y actúa como amortiguador de los órganos que están rodeados por agua.

¿Qué beneficios aporta beber agua en ayunas?

Los expertos hacen hincapié en la importancia de beber agua, pues es esencial para un correcto funcionamiento del cerebro. Mantenerse correctamente hidratado ayuda a que el cerebro reciba sangre oxigenada y así mantenerse activo.

También mejora el tracto digestivo, ayuda a mantener la elasticidad y tonicidad de la piel, actúa como lubricante para los músculos y las articulaciones; y además, favorece al buen funcionamiento de los riñones, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina, y evitar los cálculos renales, comparte la web de BBC.

De igual manera, Carmen García Torrent, nutricionista y licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimentos recomendó tomar uno o dos vasos de agua en ayunas y luego seguir tomando el líquido durante el resto del día hasta llegar a los dos litros. Además, sugirió que tras la ingesta de agua hay que esperar mínimo diez minutos antes de desayunar para que pueda actuar sobre el cuerpo.

En tal sentido, su consumo en ayunas ayuda a combatir la falta de hidratación, activa el metabolismo, lubrica los músculos y articulaciones, favorece el correcto funcionamiento cerebral, cuida la piel, controla el cortisol, evita el estreñimiento, favorece la salud capilar, evita el dolor de cabeza y alivia la fatiga.

Un plus

Si además de estos beneficios, deseas controlar el peso, expertos recomiendan incorporar jugo de limón al agua en ayunas. Esta bebida no solo hidrata, también aporta nutrientes y promueve el bienestar general.

Según la experta Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic, comenzar el día con agua con limón facilita la hidratación óptima después de dormir. Además, promueve la inclusión de agua en la dieta al reemplazar refrescos y bebidas azucaradas, refiere Infobae.

“El agua con limón es una alternativa accesible y versátil para sumar a la dieta cotidiana, siempre que se utilice con las precauciones necesarias”.

Esta ofrece mayor hidratación tras el ayuno nocturno, aporta vitamina C, y actúa como antiinflamatorio para las articulaciones, mejora la digestión, previene cálculos renales, mejora el estado de ánimo, mejora la absorción de hierro y “aunque no elimina grasa de manera directa, genera saciedad y facilita la reducción de bebidas calóricas”, apoyando en el control de peso.

