Remedio casero para combatir la acidez estomacal a base de papaya y dos ingredientes super económicos que siempre tienes en casa

El consumo de alimentos ricos en grasa y colorantes es una de las causas más comunes por la cual aparece el reflujo, ya que, dichas sustancias no permiten el acido estomacal realice su proceso correctamente, por ende, genera reflujo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el consumo constante de bebidas alcohólicas es otro de los factores que influye negativamente en el estómago, dado que, se irrita e inflama todo el sistema.

En ese sentido, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir la acidez estomacal, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del jugo a base de papaya, piña con leche de almendras, tres ingredientes ricos en vitaminas, antioxidantes y fibra que combaten hasta el estreñimiento.

¿Cómo debes consumir el remedio natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural una vez al día, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

A su vez, es propicio acotar que si la acidez estomacal es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la acidez estomacal la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

