Retrasa el envejecimiento en casa con esta planta rica en aceites esenciales: conoce la cantidad exacta que debes consumir

Suscríbete a nuestros canales

El estrés oxidativo es una de las causas más frecuentes del envejecimiento, ya que, todo el organismo se acelera y los cambios hormonales son fuerte, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica de Londres, los cambios ambientes constantes también afectan el proceso de envejecimiento.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para retrasar el envejecimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de laurel.

La infusión de laurel contiene aceites esenciales, propiedades antioxidantes y vitamínicas que fortalecen el sistema inmunológico, al tiempo que retrasa el envejecimiento de las células.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de laurel sin azúcar al día, preferiblemente en la mañana durante tres dos meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que los rayos solares en exceso también aceleran el envejecimiento, especialmente de la piel, por ello, se sugiere que la persona aplique protector solar todos los días.

En definitiva, para retrasar el envejecimiento la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse una revisión médica durante el año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube