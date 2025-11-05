¿Sabes la utilidad del famoso jugo “tres en uno” para tu salud: así debes prepararlo para obtener sus beneficios

El famoso jugo “tres en uno” es un preparado al que las abuelas le tienen mucha fe, y recomiendan consumirlo con mucha frecuencia para subir las defensas.
Este jugo que se suele preparar con remolacha, zanahoria y naranja, no solo refresca y aporta hierro y ácido fólico; también tiene propiedades medicinales que van desde ayudar a subir la hemoglobina, mejorar la circulación, y reducir la presión arterial.
¿Para qué sirve el jugo “tres en uno”?
Beber esta combinación fortalece el sistema inmunológico, combate la anemia, mejora la salud cardiovascular y de la piel, favorece la digestión, y mejora la visión, refiere la Inteligencia Artificial.
¿La razón? Sus ingredientes aportan vitaminas A y C, antioxidantes, hierro y fibra, que favorecen el cuidado de la salud en general.
Incluso, su consumo de manera habitual puede aumentar la resistencia física, debido a sus antioxidantes, nitratos y betaina.
¿Cómo prepararlo?
Si deseas aprovechar todos los beneficios de este preparado, te compartimos la receta de Recetas Gratis.
Ingredientes
- Remolacha (1)
- Naranjas (5)
- Zanahoria (1)
Preparación
1. En una licuadora, agregar el zumo de las naranjas sin las semillas.
2. Después, añadir la remolacha y la zanahoria, peladas y cortadas en cubos, licuar durante unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Al terminar, pasar el resultado por un colador para que quede una bebida de textura más fina y menos grumosa.
4. Servir el jugo tres en uno y disfrutar.
De interés
- Es importante consumir el jugo “tres en uno” de inmediato así no se pierden sus nutrientes.
- Su consumo diario puede causar cambios en el color de la orina y las heces, por lo que se recomienda moderar su ingesta, sobre todo en personas con tendencia a cálculos renales, úlceras, gastritis o diabetes.
