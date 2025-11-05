¿Sabes la utilidad del famoso jugo “tres en uno” para tu salud: así debes prepararlo para obtener sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El famoso jugo “tres en uno” es un preparado al que las abuelas le tienen mucha fe, y recomiendan consumirlo con mucha frecuencia para subir las defensas.

Este jugo que se suele preparar con remolacha, zanahoria y naranja, no solo refresca y aporta hierro y ácido fólico; también tiene propiedades medicinales que van desde ayudar a subir la hemoglobina, mejorar la circulación, y reducir la presión arterial.

¿Para qué sirve el jugo “tres en uno”?

Beber esta combinación fortalece el sistema inmunológico, combate la anemia, mejora la salud cardiovascular y de la piel, favorece la digestión, y mejora la visión, refiere la Inteligencia Artificial.

¿La razón? Sus ingredientes aportan vitaminas A y C, antioxidantes, hierro y fibra, que favorecen el cuidado de la salud en general.

Incluso, su consumo de manera habitual puede aumentar la resistencia física, debido a sus antioxidantes, nitratos y betaina.

¿Cómo prepararlo?

Si deseas aprovechar todos los beneficios de este preparado, te compartimos la receta de Recetas Gratis.

Ingredientes

- Remolacha (1)

- Naranjas (5)

- Zanahoria (1)

Preparación

1. En una licuadora, agregar el zumo de las naranjas sin las semillas.

2. Después, añadir la remolacha y la zanahoria, peladas y cortadas en cubos, licuar durante unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Al terminar, pasar el resultado por un colador para que quede una bebida de textura más fina y menos grumosa.

4. Servir el jugo tres en uno y disfrutar.

De interés

- Es importante consumir el jugo “tres en uno” de inmediato así no se pierden sus nutrientes.

- Su consumo diario puede causar cambios en el color de la orina y las heces, por lo que se recomienda moderar su ingesta, sobre todo en personas con tendencia a cálculos renales, úlceras, gastritis o diabetes.

