Salud mental por movimiento: estudio confirma la cantidad de pasos diarios para evitar la depresión

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente investigación liderada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) demuestra que alcanzar un objetivo modesto de actividad física, como caminar 5.000 pasos al día, está asociado con una menor prevalencia de síntomas depresivos en la población adulta.

La investigación, encabezada por Bruno Bizzozero Peroni del Centro de Estudios Sociosanitarios de la UCLM, ofrece una perspectiva clara y cuantificable: cada paso cuenta en la prevención de la depresión.

Cifras clave en la lucha contra la depresión

El exhaustivo análisis engloba más de 30 estudios y casi 100.000 participantes a nivel mundial y revela datos interesantes:

Los adultos sin diagnóstico previo de depresión que incrementaron su actividad diaria en 1.000 pasos redujeron su riesgo de desarrollar la enfermedad en un 9%.

Los beneficios se vuelven aún más pronunciados a medida que aumenta el número de pasos. Aquellos individuos que superan los 7.500 pasos diarios ven disminuir la prevalencia de la depresión hasta en un 42%.

ven disminuir la prevalencia de la depresión hasta en un 42%. De manera similar, superar los 7.000 pasos diarios se asoció con una minimización en la aparición de rasgos depresivos del 31%.

Pero, curiosamente, el estudio observó que un aumento por encima de los 10.000 pasos diarios no se correlaciona con una mayor reducción de los síntomas, sugiriendo que los mayores beneficios se obtienen al pasar de un estilo de vida sedentario a uno moderadamente activo.

La utilidad de contar pasos

Bruno Bizzozero Peroni, investigador principal, expresa que contabilizar los pasos es una herramienta no solo útil para la población general, sino también para su aplicación en entornos clínicos como un factor preventivo y cuantificable contra la depresión.

El equipo multidisciplinar de la Facultad de Enfermería de Cuenca, responsable del estudio, también apunta al papel beneficioso de la tecnología. Herramientas de autocontrol como las pulseras inteligentes y las aplicaciones móviles han demostrado ser eficaces para ayudar a las personas a incrementar su número de pasos diarios.

Estudios como el realizado por la UCLM son cruciales para poner el foco en cómo pequeñas acciones y cambios en el estilo de vida pueden generar grandes beneficios para la salud integral, demostrando que una de las herramientas más sencillas y accesibles para cuidar la salud mental podría estar, literalmente, a solo unos pasos de distancia.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube