Se inventó hace 50 años y ahora se pone de moda gracias a TikTok: conoce la Dieta Dukan y si es un régimen alimenticio saludable para ti

Una dieta o régimen alimenticio es un plan de alimentación que se implementa con el objeto de perder peso, prevenir enfermedades o cuidar la salud en general.

Por años, ha sido una técnica que se ha utilizado con o sin supervisión médica, y existen cientos de ellas que han ido pasando de generación en generación. En la actualidad, muchas han comenzado a popularizarse en las redes sociales sin importar lo positivo o negativo que sean para la salud de quienes la implementan.

¿Cuándo realizar una dieta?

Tal como indican los expertos, este plan de alimentación puede realizarse cuando se tiene alguna enfermedad y el objeto es recuperarla. También se puede llevar a cabo para prevenir enfermedades no trasmisibles e incluso enfermedades crónicas como cáncer o diabetes. Además, puede planearse una dieta para ayudar a que una persona logre perder peso y evitar la obesidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una dieta saludable ayuda a proteger a las personas de la malnutrición en todas sus formas, además de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

Es decir, el objeto real de las dietas es bueno y realmente beneficioso siempre y cuando se realice de la manera correcta y bajo parámetros médicos que eviten atentar contra la salud y bienestar de la persona que la realiza.

Tomando en cuenta esto, es necesario indagar acerca de aquellas dietas que a pesar de haberse inventado hace años se están poniendo de moda en las redes sociales.

Gracias a TikTok

Una de las dietas que se ha popularizado después de 50 años gracias a TikTok es la Dieta Dukan, un régimen alimenticio que vale la pena conocer antes de decidir llevarlo a la práctica, porque se desconoce si es realmente saludable para ti.

Este plan nutricional fue creado por el médico francés Pierre Dukan y se basa en el consumo de un alto contenido proteico, bajo en carbohidratos y grasas, y con ello se promete una pérdida de peso rápida y eficaz, sin pasar hambre.

Explican los expertos que el objeto de la dieta es reeducar los hábitos alimenticios y ayudar a las personas a mantener un peso saludable a largo plazo, es decir, no solo es cuestión de perder peso rápidamente.

Por otra parte, explican que se divide en cuatro fases y a lo largo del proceso se promueve el consumo de alimentos bajos en calorías, lo que favorece la quema de grasa corporal.

En acción

La primera fase que dura una semana se basa únicamente en el consumo de proteínas puras y alimentos bajos en grasa, como carne, pescado, huevos y productos lácteos bajos en grasa.

En la segunda fase se incluyen proteínas y vegetales, alternando días de solo proteínas con días de proteínas y vegetales. La duración va a depender del tiempo que le lleve alcanzar el peso objetivo.

La fase tres debe durar 10 días por cada kilo perdido y se introducen de manera gradual otros alimentos como pan integral, frutas, queso y un día de proteínas cada semana.

La cuarta fase, es la de mantenimiento, vale consumir otros alimentos, pero se debe comer un día a la semana proteínas puras y asegurarse de caminar al menos 20 minutos al día.

¿Quién puede realizar la dieta Dukan?

Aunque es adecuada para personas que buscan perder peso, no se recomienda para todos. Esta es particularmente útil para las personas con sobrepeso u obesidad; también pueden seguirla los adultos saludables, sin problemas médicos graves.

Quienes sufren de enfermedades metabólicas, renales o hepáticas, deben consultar con su médico antes de intentar hacer la dieta.

De igual manera, quienes realizan actividad física de manera regular, deberían abstenerse, porque el bajo consumo de carbohidratos les puede afectar.

