Seis señales de alarma: tu útero puede estar enfermo y no te has enterado

Las mujeres hablan nada o muy poco del útero, a pesar de ser un órgano crucial para la reproducción y la salud femenina.

La verdad es que no es común que en las conversaciones entre familiares o amigas salga a relucir este órgano, a menos que alguna esté embarazada o que esté presentando algún problema con éste. ¿La razón? Estigmas culturales y tabúes sociales sobre la sexualidad y la salud femenina, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué es el útero?

Según MedlinePlus es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis femenina, entre la vejiga y el recto. En las paredes de este órgano se implanta el óvulo que ha salido del ovario y ha sido fertilizado. Es decir, este órgano tiene la función de alimentar al feto en desarrollo antes del nacimiento.

Un útero sano tiene superficie lisa, un cuello cervical recto y sin anomalías, y capas internas homogéneas y de grosor considerable. Además, se caracteriza por ciclos menstruales regulares y la ausencia de dolor crónico.

Sin embargo, este órgano también puede enfermarse debido a hábitos de vida poco saludables, predisposición genética, infecciones de transmisión sexual o desequilibrio hormonal.

Síntomas de un problema

Aunque un útero puede enfermarse en cualquier etapa de la vida, muchas veces la mujer lo desconoce, por lo que te compartimos las señales de advertencia de un útero enfermo.

1. Dolor pélvico persistente.

2. Ciclos menstruales irregulares, o muy largos o cortos.

3. Sangrado menstrual abundante.

4. Dolor durante las relaciones sexuales.

5. Dificultad para concebir.

6. Infecciones recurrentes del tracto reproductivo.

