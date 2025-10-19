Si babeas de noche presta atención: estas afecciones pueden ser la causa y debes tomarlo muy en serio para evitar peores efectos

Suscríbete a nuestros canales

¿Babeas de noche? No te de pena admitirlo, esto es más común d lo que muchos creen, especialmente si se duerme de lado o boca abajo, ya que los músculos faciales se relajan y la saliva se acumula en la boca.

Cabe acotar que, también se esconden otras causas, por lo que siempre es conveniente hacerle un seguimiento y si es necesario, consultar con un especialista de la salud.

¿Por qué babeas de noche?

Babear mientras duermes es común, y esto se debe a un exceso de saliva que se escapa de la boca. “Aunque las personas generalmente producen más saliva durante el día y menos por la noche, la producción de saliva continúa durante el sueño. Esta saliva cumple la importante función de... Mantener la boca y la garganta lubricadas lo cual es necesario para una buena salud. La producción continua de saliva durante el sueño provoca babeo y, potencialmente, mal aliento, deshidratación y sensación de vergüenza”.

En tal sentido, cuando se produce demasiada saliva, se tiene dificultad para retenerla en la boca o experimentan dificultad para tragar, ocurre un babeo excesivo y esto si podría indicar otra afección médica o relacionada con el sueño, por lo que se debe buscar la opinión de un profesional de la salud.

¡Atención!

Entre las posibles causas a tener en cuenta si babeas de noche se encuentran según un video compartido en la red social TikTok:

- Apnea del sueño, la respiración obstruida interrumpe el control muscular provocando la fuga de saliva.

- Reflujo gástrico, el ácido estomacal puede irritar el esófago y provocar un exceso de saliva por la noche.

- Alergias o infecciones sinusales podrían bloquear los conductos nasales, forzar la respiración bucal y aumentar el babeo.

- Enfermedad de Parkinson, el daño nervioso temprano debilita los músculos que controlan la deglución.

- Accidente cerebrovascular menor o un trastorno neurológico, estas afecciones pueden afectar la función muscular incluso antes de que aparezcan otros síntomas

