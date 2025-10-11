¿Son saludables las aguas saborizadas?: expertos de Harvard te tienen la respuesta

Suscríbete a nuestros canales

Las aguas saborizadas son una de esas opciones a las que muchas personas recurren para acompañar sus comidas y así ingerir un producto más sano que los refrescos, pero son estas bebidas realmente saludables.

Aunque son refrescantes e hidratantes, porque se preparan con agua, frutas, verduras y hierbas, y pueden servir de sustituto de los refrescos y las bebidas alcohólicas, muchas poseen un alto contenido de azúcares.

¿Qué tan saludables son las aguas saborizadas?

Refiere el sitio web El Financiero que “aunque podría parecer que las aguas saborizadas no contienen similitudes con el refresco, algunas de ellas son elaboradas con ingredientes dañinos: edulcorantes”.

Estos productos sustitutos de la azúcar refinada le pueden dar un sabor dulce a las bebidas y alimentos, y aunque poseen menos calorías, según el sitio web Mayo Clinic se asocian con afecciones como: problemas cardíacos, problemas en la salud intestinal, riesgo de padecer síndrome metabólico y lastimar la salud dental.

En tal sentido, este tipo de bebidas tienen mayores niveles de azúcar que aquellas aguas caseras, por lo que expertos de la salud sugieren limitar su ingesta.

Hablan los expertos

El sitio web El Confidencial comparte que según la OCU “aunque se encuentran junto a las aguas minerales naturales, en realidad son refrescos y deberían estar junto a las bebidas de naranja y colas”.

Por su parte, Health Harvard apunta que las aguas saborizadas contienen carbohidratos (generalmente azúcar) y minerales como sodio y potasio.

Estas aguas están clasificadas por Harvard dentro de las bebidas que se deben evitar en consumo diario, especialmente las que contienen azúcares añadidos, edulcorantes artificiales, colorantes y conservantes. La razón es su alto contenido de azúcares y edulcorantes, además de su bajo valor nutricional.

