Sonríe como una estrella de cine: elimina el color amarillo de tus dientes amarillos con esta receta casera con bicarbonato de sodio

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos y bebidas ricas en colorantes es uno de los factores más perjudiciales para los dientes, dado que, si la persona no se cepilla luego de cada comida todas las sustancias se acumulan en la boca.

De acuerdo a lo reseñado en Vitaldent, el tabaquismo también genera mancha en los dientes y más cuando la persona también consume bebidas alcohólicas en exceso.

En ese sentido, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir las manchas, al tiempo que las limpiezas bucales a nivel odontológico también ayudan.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de productos para desmanchar los dientes con facilidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la combinación del bicarbonato de sodio con limón, posee propiedades antisépticas y despigmentantes que eliminan el sarro de los dientes, al tiempo que combaten el mal aliento.

Así debes aplicar la fórmula casera

Lo más recomendable es que la persona cepille los dientes tres veces al día con la crema dental de su preferencia, posteriormente, de aplicar la fórmula casera y dejarla actuar durante tres minutos, luego debe retirarla con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debe repetirlo mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los dientes.

En definitiva, si la persona desea mantener los dientes blancos e impecables mínimo debe realizarse dos evaluaciones odontológicas al daño, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el proceso adecuado para solucionar su diagnóstico.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube