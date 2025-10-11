Sube las defensas de los niños: realiza este remedio casero con cuatro ingredientes muy populares

Subir las defensas de los niños con vitaminas de venta comercial suele ser una de las primeras acciones implementadas por las madres, sobre todo cuando inician el año escolar o durante las temporadas de lluvia. No obstante, no es la única solución, mantener una buena higiene, una alimentación equilibrada y los remedios caseros, también pueden ayudar a prevenir las gripes y resfriados en los más pequeños de la casa.
¿Qué son las defensas de los niños?
Son el sistema inmunitario, una compleja red de células, tejidos y órganos que protegen al cuerpo contra virus, bacterias y otras enfermedades, refiere la Inteligencia Artificial.
En otras palabras, es un sistema de protección que ayuda a que los niños se mantengan sanos el mayor tiempo posible, o a recuperarse y volver a encontrarse bien en menor tiempo.
Para conseguir que tus hijos gocen de unas buenas defensas KidsHealth recomienda que los niños se laven las manos con frecuencia y así prevenir posibles infecciones, comer alimentos saludables y nutritivos, practicar alguna actividad física y someterse a revisiones médicas regulares.
Además, puedes ayudarlos, ofreciéndoles un remedio casero, una especie de vitamina C, que los protegerá de virus, catarros y resfriados.
Manos a la obra
Para elaborar un remedio casero que ayude a subir las defensas de los niños solo necesitas: jengibre, miel, limón y gelatina sin sabor. Estos cuatro ingredientes populares sirven para elaborar gomitas, las cuales según la publicación compartida en la red social Instagram, ayuda a prevenir los mocos, la fiebre y las noches sin dormir a causa de las gripes y resfriados.
Lo primero que debes hacer es rallar la raíz de jengibre que limpia y refuerza el sistema inmune, luego se exprime limón cargado de vitamina C, seguido se le agrega la cantidad necesaria de Dolce Miel 100% natural y finalmente se mezcla con gelatina sin sabor. Cuando la mezcla esté lista, se agrega a los moldes y se mete en la nevera para que cuajen.
Una vez las gomitas estén listas, se las puedes dar a los niños e incluso los adultos pueden consumirla. La recomendación es darle una o dos al día para sacarle el máximo provecho.
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube