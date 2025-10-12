¿Te duele el estómago después de comer?: médico especialista explica posibles causas y cómo evitarlo

Suscríbete a nuestros canales

El dolor de estómago puede tener una amplia variedad de causas, que van desde las más comunes como gases, indigestión o intoxicación alimentaria; hasta condiciones más serias como gastritis, apendicitis, o enfermedades inflamatorias.

Aunque muchas personas lo saben, sienten preocupación, sobre todo, cuando el dolor se presenta después de comer.

¿Por qué duele el estómago después de comer?

Una de las causas de este dolor es la indigestión o dispepsia, refiere la Clínica Mayo. Esta molestia no es una enfermedad específica, sino un síntoma de otros trastornos digestivos.

“Aunque es común, cada persona puede tener indigestión de una manera ligeramente diferente. Los síntomas de indigestión se pueden sentir ocasionalmente o tan a menudo como a diario”.

Según los especialistas de MedlinePlus estas molestias pueden presentarse por comer demasiado rápido, comer alimentos altos en fibra, estar estresado o nervioso, ingerir alimentos picantes o grasientos; además, de estar sufriendo de gastritis, cálculos biliares, úlceras, esofagitis, y hasta por el uso de algunos medicamentos.

Habla el experto

A través de la red social TikTok, el usuario @explicame_lo_doc aclara que el dolor de estómago no se debe exclusivamente al exceso en la producción de ácidos o gastritis, sino a la falta de protección. ¿Y por qué no existe tal protección? Según explica el doctor la causa es que no se produce un moco que protege el estómago de los ácidos, y la causa de que no se produzca es el estrés. “Por qué, porque cada vez que nos estresamos nuestro cerebro piensa que tenemos que pelear o correr, y le quita sangre al estómago y lo manda a los brazos y a las piernas para que pueda correr, y entonces, el estómago no tiene el recurso suficiente para producir ese moco que es el que va a proteger el estómago.”

Para evitar esas molestias, el experto señala que no se debe luchar contra el ácido, sino que antes de comer se beba una tacita de agua caliente, “esto hará que regrese la sangre al estómago y éste produzca su protección, y así el ácido no le hará nada. No hay alimento más ácido que el que se produce en el estómago”, concluyó el doctor.

