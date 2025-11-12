Terapias del dolor: coordinadora del Servicio de Hemodinamia de reconocida clínica revela el secreto para mejorar tu calidad de vida

Suscríbete a nuestros canales

El dolor es una de las sensaciones más universales del ser humano. Se trata de una respuesta del sistema nervioso ante una lesión, enfermedad o disfunción, que tiene como finalidad protegernos, alertándonos de que algo no está bien. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga más allá del tiempo necesario para la recuperación o aparece sin causa evidente, puede transformarse en un problema que afecta profundamente la calidad de vida.

El dolor crónico, por ejemplo, impacta no solo el cuerpo sino también las emociones: interfiere con el sueño, disminuye la concentración, provoca irritabilidad y puede derivar en cuadros de ansiedad o depresión. Por ello, su tratamiento no debe limitarse a aliviar un síntoma, sino que requiere un abordaje integral que contemple tanto los factores físicos como los psicológicos.

Terapias del dolor

Estas buscan precisamente eso: devolver el bienestar y permitir que los pacientes recuperen su rutina diaria. Según Nela Cisneros, Coordinadora del Servicio de Hemodinamia del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), estas terapias se basan en un enfoque multidisciplinario que abarca desde el uso de analgésicos hasta procedimientos intervencionistas. Su objetivo no es solo calmar el síntoma, sino actuar sobre la causa que origina la molestia.

La especialista explica que la efectividad del tratamiento depende del tipo de lesión o dolencia. En algunos casos, el dolor puede eliminarse por completo; en otros, aliviarse temporalmente, pero en ambos escenarios el impacto en la calidad de vida es significativo. Estas terapias suelen combinarse con fisioterapia para lograr resultados duraderos y evitar recaídas.

Entre los métodos más utilizados destacan las infiltraciones, inyecciones aplicadas en zonas específicas como las articulaciones para reducir la inflamación, guiadas por equipos de imagen como ultrasonidos. También se emplean los bloqueos nerviosos, que consisten en aplicar medicación directamente sobre la raíz del nervio que causa el dolor, ayudando a mitigar molestias en casos de hernias discales, artritis o lesiones en la espalda.

