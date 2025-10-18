¿Tienes anemia? Este es el jugo natural que posee alto contenido de hierro y vitaminas para aumentar la producción de glóbulos rojos

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual la persona tiene deficiencia de hierro, por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360Clínica Mayo, los problemas con la medula ósea también es una causa frecuente por la cual la persona padece de anemia.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece un amplio abanico de tratamientos para combatir la anemia, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de naranja con espinaca.

Según la fuente especializada en salud Tua Saúde, el jugo de naranja con espinaca contiene propiedades vitamínicas, hierro y antioxidantes que aceleran la producción de glóbulos rojos.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo de naranja con espinaca sin azúcar en ayuna, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, que si la anemia es severa lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la anemia la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube