¿Tienes el potasio bajo? Esta es la fruta rica en vitaminas y minerales que optimiza el funcionamiento de las células

La mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual el potasio acumulado en el organismo se disminuye, dado que, si la persona no lo consume constantemente todo el organismo se desequilibra y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso también causa que el potasio se baje automáticamente.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para mantener el nivel de potasio estable, pero también hay alternativas caseras a base de alimentos que contribuyen a lograrlo.

En ese sentido, según la información divulgada por la Universidad de Navarra, el kiwi es una rica en vitaminas y minerales que aporta potasio.

¿Cuál es la cantidad de kiwi que debes consumir?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos kiwis al día, durante cinco continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona tiene el nivel de potasio constantemente descontrolado, lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el potasio estable la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

