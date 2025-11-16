¿Tienes gripe? La infusión de esta planta medicinal descongestiona todo el sistema respiratorio

Suscríbete a nuestros canales

La contaminación ambiental es una de las causas más comunes por la cual aparece la gripe, ya que, el sistema respiratorio se inflama, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, mantener contacto directo con personas que tengan gripe o mucosidad también genera el contagio de manera automática.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir la gripe, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té de manzanilla contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que desinflaman el sistema respiratorio, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de dicha infusión natural en ayuna, mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la gripe es constante y duradera lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la gripe lo ideal es que la persona implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

