¿Tienes los pies hinchados? Aprende a preparar una pomada antinflamatoria con esta popular hierba medicinal: receta sencilla en pocos pasos

La retención de líquidos es una de las causas más comunes por la cual los pies se hinchan, ya que, los tejidos blandos se debilitan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline plus, el sobrepeso es otras de las causas más comunes por la cual se hinchan los pies.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir la hinchazón de los pies, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La pomada a base de árnica, canela, jengibre y aceite de coco contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que contribuyen a desinflamar los pies rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la pomada

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente. Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la pomada

Lo más recomendable es que la persona aplique la pomada una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar los excesos, al tiempo que debe cubrir los pies con medias cómodas.

En definitiva, para mantener los pies en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

