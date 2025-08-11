Tomar esta decisión mientras manejas o caminas ayuda a fortalecer tu memoria: científicos ofrecen trucos milagrosos para tus actividades cotidianas

Suscríbete a nuestros canales

Las deficiencias nutricionales es una de las causas más comunes por la cual el sistema cerebral se debilita, ya que, dicho sistema requiere de suministro constante de nutrientes y de no ser tratado a tiempo con los métodos idóneo desencadena múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el deterioro cognitivo leve o severo también puede deberse al estrés constante que enfrenta la persona, por ello, se sugiere que establezca un estilo de vida poco ajetreado.

A su vez, según la información publicada en el portal web La tercera, implementar hábitos basados en la realidad persona también contribuye a mejorar la memoria, por ejemplo:

Aprender un idioma. Conversar con tus amistades cotidianamente. Leer todos los días. Dormir mínimo ocho horas al día. Escuchar música.

Foto cortesía de: freepik

¿La hidratación influye en el funcionamiento del cerebro?

Sí, por ende, lo ideal es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua al día, con el objetivo de mantener al cuerpo hidratado, lo cual hace que las células se mantengan en buen estado.

En definitiva, para mantener la mente ágil la persona también debe realizar una rutina de ejercicios de alto impacto que contribuya a lograrlo y mínimo debería asistir a consulta médica general una vez al año, con la finalidad de descartar cualquier aparición de enfermedades crónicas.

Foto cortesía de: freepik

