Los hábitos ayudan a cuidar la salud, pues ciertos comportamientos o patrones que se repiten regularmente como cepillarse los dientes, bañarse, comer saludablemente, hacer ejercicios o no fumar, resultan positivos y beneficiosos para la salud física y mental.

Refiere la Inteligencia Artificial que, para cuidar la salud, también es fundamental mantener una buena higiene, tanto personal como ambiental, y realizar controles médicos periódicos.

¿Qué son hábitos saludables?

Son un conjunto de conductas que se asumen en el día a día, con la intención de prevenir problemas de salud. Estos son actitudes responsables que se desarrollan en la cotidianidad e influyen de manera positiva en el bienestar físico, social y mental.

Según los expertos, es importante establecer las bases para una vida saludable desde la infancia; sin embargo, nunca es tarde para adoptar nuevos hábitos.

Entre las pautas esenciales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo, vacunarse, gestionar el estrés, no consumir tabaco, evitar el consumo de alcohol, mantener una buena higiene, mantener practicas sexuales seguras, someterse a revisiones médicas periódicas, entre otras.

Suma a tu día a día

Por su parte, el entrenador de alto rendimiento y fundador de Perform365, Dan Lawrence, según Infobae compartió a The Independent cinco hábitos diarios que al mantenerlos durante tres meses, pueden transformar la salud, el estado físico y los niveles de energía de cualquier persona.

Para el experto, la clave está en generar cambios sostenibles y duraderos. Los intensos de transformación radical tienen riesgo de abandono; mientras que las pequeñas acciones constantes permiten acumular beneficios a largo plazo.

En tal sentido, Lawrence recomendó los siguientes hábitos diarios:

1. Moverse más y no se trata exclusivamente de realizar ejercicio. El entrenador recomienda camina, usar las escaleras, realizar tareas domésticas, y hasta cargar las bolsas de las compras. Con ello favorece la salud cardiovascular y contribuye al gasto calórico.

2. Ejercitarse regularmente. Preparar una rutina que puede ser correr, ir al gimnasio, realizar ejercicios en casa o asistir a clases. El ejercicio fortalece y la movilidad protege; y la combinación de ambas, mejora las posibilidades de mantener la forma y evitar lesiones a largo plazo.

3. Beber más agua. Ingerir al menos dos litros de agua al día para mantenerse hidratado, y con ello, además, favorecer la concentración, la recuperación y el rendimiento.

4. Limitar el consumo de alcohol. El experto no sugiere eliminarlo en su totalidad, sino hacerlo en menor cantidad, pues con ello mejora el sueño, el equilibrio hormonal y la recuperación, lo que se traduce en más energía, mejor composición corporal y mayor concentración diaria.

5. Establecer un objeto de proteínas. Lawrence aconseja consumir mínimo de 125 gramos de proteína al día, o dos gramos por kilogramo de peso corporal, sobre todo si deseas desarrollar masa muscular.

Incorporar estos hábitos de forma progresiva y mantenerlo en el tiempo, permitirá que en los 90 días se observen resultados como mejoras en la capacidad física, movilidad, fuerza, composición corporal, confianza, niveles de energía y bienestar, aseguró Lawrence.

