Un diurético natural que puedes preparar en casa: usa esta popular fruta con gran contenido de agua para evitar la retención de líquido

El consumo excesivo de sal es uno de los factores más influyentes en el organismo, ya que, genera retención de líquidos, debido a que altera todos los sistemas del organismo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para la salud.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Fundación del corazón, la inactividad física también causa retención de líquidos.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para evitar la retención de líquidos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la piña.

La piña contiene bromelia, una enzima que estimula la producción de orina, por ende, evita la inflamación del organismo. Además, posee vitamina c, fibra y minerales que ayudan a mantener el sistema digestivo en buenas condiciones, según lo publicado en el portal web Im clinic.

¿Cómo debes consumir el jugo de piña?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo de piña sin azúcar al día, durante tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la retención de líquidos es constante la persona debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para evitar la retención de líquidos la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

