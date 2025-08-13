Una de las bebidas más populares y cotidianas del mundo prende las alarmas: puede afectar la absorción de estos minerales esenciales para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de vitaminas y minerales es fundamental para que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para optimizar el funcionamiento de todos sus sistemas, al tiempo que el consumo de bebidas saludables para mantener las células activas.

Sin embargo, el exceso de algunas bebidas puede alterar la absorción de minerales, por ejemplo, el café el cual cuenta con múltiples propiedades vitamínicas, pero que al consumirlo en combinación con suplementos alimenticios afecta la absorción de minerales, según la información reseñada en el portal web Infobae.

“El consumo con café disminuyó la absorción de hierro en un 54%; el consumo con el desayuno, incluido el café, disminuyó aún más la absorción de hierro, en un 66%, a pesar de la presencia de 90 mg de ácido ascórbico en la comida”, explicó von Siebenthal, autora principal del estudio publicado en la Revista Americana de Hematología al referido portal web.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas tazas de café debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona ingiera máximo tres tazas de café al día, preferiblemente antes de las 19:00 H, con la finalidad de evitar desequilibrios en el sueño, es decir, la presencia del insomnio.

Cabe destacar, que si la persona tiene deficiencia de minerales y vitaminas el organismo empieza a desarrollar patologías de salud que de no ser controladas a tiempo con los métodos correctos pueden convertirse en crónicas.

En conclusión, para mantener el organismo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube