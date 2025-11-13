Universidad de Zaragoza confirma: estos son los ejercicios que deben hacer las personas centenarias por su vitalidad

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué los ejercicios son tan beneficiosos? La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular es muy beneficiosa para la salud y mental, y en el adulto, ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes; reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad; y favorece la salud cerebral y el bienestar general.

¿Cuál es la importancia de los ejercicios para las personas mayores?

Contrario a lo que se cree, que cuando se acerca el envejecimiento se debe realizar menos actividad física. En realidad, las personas mayores pueden mantenerse activas y deberían hacerlo. “De hecho, quienes son menos activos y añaden movimiento a su vida diaria suelen obtener los beneficios más notables”, refieren expertos de la University of Utah Health.

Según estos expertos, el ejercicio ayuda al cuerpo envejecido reduciendo el riesgo de osteoporosis, caídas y fracturas de cadera; disminuye la posibilidad de desarrollar deterioro cognitivo; mejora el equilibrio y la coordinación; disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, depresión y ciertos tipos de cáncer; incluso reducir el riesgo de muerte.

En tal sentido, los ejercicios son cruciales para la salud física y mental, ya que ayuda a prevenir enfermedades crónicas, además de mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y mantener la independencia a medida que se envejece.

Actividad adecuada

Varios equipos de investigación de la Universidad de Zaragoza han confirmado que los ejercicios no solo son beneficiosos en edades avanzadas, sino que puede transformar la vida incluso en personas centenarias. Nunca es tarde para comenzar a entrenar.

“Estudio confirma que la capacidad funcional se puede mantener y mejorar con ejercicio físico incluso en las edades avanzadas. Aunque no podemos afirmar que les alargue la vida, si se mejora la calidad de vida: autonomía, seguridad y bienestar”.

Lo ideal es que las personas mayores realicen 30 minutos de actividad de intensidad moderada y con movimientos continuos, cinco días a la semana.

También se pueden incluir actividades de fuerza, equilibrio, flexibilidad y cardio, como caminar, nadar, yoga, tai-chi, o ejercicios con pesas ligeras y su propio peso corporal.

