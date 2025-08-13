Ya es viral el método 6-6-6: conoce esta novedosa alternativa para tu salud que hace furor en redes sociales entre quienes buscan bienestar

Suscríbete a nuestros canales

Implementar una rutina de ejercicios de alto impacto es fundamental para quienes desean mantener un estilo de vida saludable, ya que, disminuye la probabilidad de que la persona tenga sobrepeso, debido a que, al mantenerse en constante actividad física quema calorías.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Infobae, el método 6-6-6 ha sido uno de los más exitosos en los últimos tiempos, ya que, la persona puede mantenerse en forma sin forzar su cuerpo.

¿En que consiste el método 6-6-6?

“6 minutos de calentamiento previo, 6 minutos de estiramientos al acabar y hacer el ejercicio a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, preferiblemente caminar”, así lo aseguró un especialista en la materia al referido portal web.

¿Cuántas hora debes dedicar a hacer ejercicios?

Lo más recomendable es que la persona realice una hora de ejercicios en un ambiente adecuado y en el cual no tenga factores que le hagan perder la concentración durante el proceso.

Cabe destacar, que la hidratación durante la realización de la rutina de ejercicios es indispensable para evitar desequilibrios en los diferentes sistemas del cuerpo.

En definitiva, si la persona desea mantener el peso acorde a su estatura debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación saludable es uno de los más influyentes porque el organismo reacciona a todo lo que la persona consume.

