Jean Iovino: La mejor forma de aprovechar la IA es aplicándola a lo que ya haces

Aunque muchos piensan que la Inteligencia Artificial nació en los 2000, lo cierto es que su historia comenzó en 1956, cuando se habló por primera vez de crear máquinas capaces de pensar. Desde entonces, esta tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, y hoy forma parte del día a día.

A casi 70 años de su origen, la IA genera tanto entusiasmo como incertidumbre. Hay quienes temen que llegue a sustituirlos en sus trabajos, pero olvidan algo fundamental: esta herramienta no funciona sola. Detrás de cada algoritmo hay personas que la entrenan, la guían y la moldean con pensamiento crítico. Solo así se logran resultados útiles, reales y confiables.

Jean Iovino, cofundador de la consultora venezolana Intezia, lo deja claro: “Si no sabemos usarla correctamente, puede ser más perjudicial que beneficiosa. Puede generar datos falsos o sesgados si no se filtra ni se interroga de forma adecuada”.

La IA no reemplaza el criterio humano, lo potencia. Usarla con responsabilidad es el verdadero reto y también la gran oportunidad.

Z3D: ¿Qué diferencia hay entre una IA generativa y la operativa?

JI: Muy sencillo, la IA generativa son modelos de lenguaje largos, llamados LLM y la inteligencia artificial operativa es lo que conecta estas LLM con bases de datos y te dan respuesta. ¿A qué me refiero? Una inteligencia artificial generativa es Chat GPT, es Gemini, Deep Deep, Copilot, todas estas. Y la inteligencia artificial operativa es poner la API de una de estas conectada junto a la base de datos de tu tienda de iPhones y eso hace que una IA te responda mediante WhatsApp de esa base de datos cualquier cosa. Eso es la IA operativa, un agente que junto a tu información la pasa por Chat GPT y te da una respuesta.

Z3D: ¿Cuáles son los principales riesgos éticos asociados al uso de la inteligencia artificial y cómo se están abordando?

JI: Sobre todo es la filtración de datos. Pero acá es por desconocimiento. Un estudio reciente que se ha viralizado destaca que los proyectos creados en las empresas fallan el doble de veces y de una manera más rápida que una IA adquirida de manera externa. ¿A qué me refiero? Si creas un Chat GPT interno, va a fracasar el doble de veces más rápido que contratar Chat GPT para todos tus empleados. El riesgo ético es mayor porque debes saber utilizar esa herramienta de forma correcta. Es importante que cuente con una configuración correcta que impida que se filtre la información que le suministras.

Z3D: ¿Qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para mejorar servicios públicos o sociales en Venezuela?

JI: Ya hay países como El Salvador y varios en Asia que están usando inteligencia artificial para mejorar el tránsito. Por ejemplo, crean mapas de calor que muestran dónde hay más tráfico. Así, si un semáforo detecta que hay muchos carros en un lado y el otro está vacío, cambia a verde automáticamente para que el flujo sea más rápido.

Esto mismo se podría aplicar pronto en Venezuela. De hecho, ya se está conversando con la alcaldía de Chacao para ver cómo hacerlo posible. Uno de los mayores obstáculos que tenemos con la inteligencia artificial en el país es el acceso a herramientas. Muchas están bloqueadas, y por eso la gente tiene que usar VPNs para poder aprovecharlas. Además, hace falta más educación tecnológica para que más personas puedan entender y usar bien estas herramientas.

Z3D: ¿Cómo pueden prepararse los venezolanos para aprovechar las oportunidades que trae la IA?

JI: La mejor forma de aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial es aplicándola a lo que ya haces. No se trata de vender IA, cursos o talleres sobre ella, sino de mirar tu propio negocio, ya sea que vendas tapas de botellones, sushi, ofrezcas clases de baile o servicios contables, y pensar cómo esta tecnología puede ayudarte a mejorar.

Por ejemplo, puedes usarla para atender mejor a tus clientes, hacer campañas de mercadeo más efectivas, organizar tus finanzas o automatizar tareas. Lo importante es aprender a usar la IA como una herramienta que impulse lo que ya funciona en tu emprendimiento.

Z3D: ⁠¿Cómo nació Intezia? ¿Cuál es su principal sueño como organización?

JI: Nuestro principal sueño, objetivo y meta es impactar a 3 millones de profesionales antes de 2030. Y ya hemos impactado a más de 41. 000 personas. Intezia nació por la falta de educación en esta área, a partir del momento en el que se popularizan. Alejandro Moreno, mi socio, y yo teníamos más de 2 años vendiendo productos de e-commerce para Estados Unidos. Pero a los 2 meses que sale Chat GPT, me doy cuenta que esto es una tendencia que no se iba a ir así como el Bitcoin y le dije: "Chamo, o sea, hay que aprovechar esto porque la IA se va a quedar con nosotros para siempre".

Z3D: ⁠¿Cómo Intezia Foundation busca cambiar la educación en IA en adolescentes de escasos recursos?

JI: Con Intezia Foundation buscamos cambiar la educación en los adolescentes, sobre todo llegando de una manera cero invasiva, sino apoyándolos en sus tareas cotidianas, mostrándoles y concientizándolos sobre todo lo que podemos hacer y lo que les puede cambiar la vida el uso de la inteligencia artificial.

Vamos con un modelo de talleres donde nos presentamos, les mostramos lo que hacemos, les decimos que somos también venezolanos y después de dar este taller donde entienden un poco las herramientas generativas y operativas, les regalamos un curso para dejar esa chispa viva ahí y que puedan seguir educándose. Aparte, los incentivamos y hacemos distintas dinámicas para que entre ellos se reten y sepan quién es el mejor en IA y todo esto incentive la competitividad sana.

Z3D: ¿Cuál es el papel que juega el pensamiento crítico en la implementación de la inteligencia artificial?

JI: El pensamiento crítico es todo. Si no sabes hacer un buen prompt (instrucción, pregunta o mensaje que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial para guiar su respuesta o generar contenido) o si no sabes escribirle de manera correcta a la IA, no vas a conseguir ningún resultado óptimo. La IA es buenísima, pero le falta el 100 % del contexto tuyo para poder ayudarte. Entonces, tienes que dar ese contexto y para eso necesitas un pensamiento crítico y ondar a profundidad en tu problema.

Z3D: ¿Qué tecnología, que aún no haya sido creada con la IA, te gustaría que existiera?

JI: Wow. Alguna tecnología que ayude a detectar enfermedades que no tienen cura, vacunas, todas estas cosas. La IA ya está metida en algunos de estos procesos y sé que hay empresas invirtiendo, pero aún no se ha hecho con impacto masivo.

Si todos tuviéramos acceso también a este tipo de herramientas podríamos ayudar y todos estos estudiantes nuevos que están saliendo a estudiar medicina, podrían tener un abanico de oportunidades para cambiar el mundo. Me encantaría que existiera una herramienta de salud con IA así de poderosa.

