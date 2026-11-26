La mesa venezolana vuelve a vestirse de gala. En una jornada que reafirma el vigor cultural y creativo del país, el libro Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia, auspiciado por Bancamiga y Mastercard, fue distinguido con el prestigioso Premio Tenedor de Oro en la categoría de Publicación Gastronómica.

Este reconocimiento celebra la factura estética de un libro de colección y la apuesta decidida por documentar y proyectar el alma de la cocina venezolana dentro y fuera del país.

Publicado a comienzos de este año, la obra nace con el fin de dejar un testimonio perdurable de la visita al país de figuras de la cocina de talla mundial como los maestros Massimo Bottura, Andoni Luis Aduriz y Norbert Niederkofler, galardonados con Estrellas Michelin, y el esfuerzo de venezolanos por poner en alto nuestra cocina contemporánea en el mundo como Ricardo Chaneton (Mono, Hong Kong)Santiago Fernández (Maz, Tokio, Japón) Enrique Limardo (Seven Reasons e Imperfecto, Washington D. C., EE. UU.).

También muestra a cuatro cocineros que lideran propuestas contemporáneas y de autor en la capital venezolana, sirviendo de puente entre el producto local y la técnica moderna: José Antonio Casanova (Toro Cocina de Fuegos), Claudia Crisante (Vizio), Issam Koteich (Cordero) y Juan Hernáez (Bocca Di Lupo). Al mismo tiempo reivindica la base de la cadena gastronómica dedicando capítulos esenciales a quienes cultivan, recolectan y transforman la materia prima local: Pilar Cabrera (Casa Mejillón, conocida en la crónica como “La guardiana de La Guardia”, en Nueva Esparta), Miguel Rodríguez (Herencia Divina, maestro chocolatero y productor de cacao), Carlos Bejarano (Urbánico, agricultura urbana y brotes) y Octavio Teruel (Vegetales Marinos, recolección y aprovechamiento de flora costera y marina).

Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia, recoge en sus páginas las experiencias, recetas, técnicas y crónicas surgidas de esos encuentros y del trabajo incansable en la cocina del país. Es un libro que demuestra que el producto local y la identidad venezolana dialogan de tú a tú con la alta cocina internacional.

La obra contó con la dirección editorial de Paula Vargas, Amalia Llorca, Giuliana Chiappe y Nahir Márquez. La dirección de arte, imagen gráfica y diseño estuvo a cargo de Ira León. Textos: Ivanova Decán Gambús, Giuliana Chiappe, Nahir Márquez, Rubén Rojas, Larissa Hernández, Federico Tischler. Ilustraciones: Mercedes Madriz y fotografía: Juan Toro Diez. Impresión: Gráficas Acea. Ediciones Bancamiga.

Tenedor de Oro: el termómetro de la excelencia en Venezuela

Otorgado anualmente por la Academia Venezolana de Gastronomía (AVG), el Tenedor de Oro representa el galardón más importante y respetado dentro de la industria culinaria en el país, convirtiéndose en un sello de legitimidad histórica y académica que reconoce a quienes investigan, preservan, innovan y elevan nuestro patrimonio alimentario.

Recibir el Tenedor de Oro a la Publicación Gastronómica significa ingresar en una biblioteca de referencia nacional. Para el periodismo y la crónica culinaria, este premio valida el rigor investigativo y el valor testimonial de las obras que logran capturar, entre páginas y fotografías, la memoria gustativa de una nación en constante evolución.

Este reconocimiento se suma a otro hito sin precedentes para una publicación corporativa del sector financiero, tras Bancamiga haber alcanzado también la nominación en la categoría de Libros Corporativos en los Premios Gourmand a la Cultura Gastronómica 2026, considerados los "Óscar" de la literatura culinaria.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube