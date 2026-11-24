Banco Exterior oficializó el lanzamiento de su nueva imagen de marca y una renovación integral de sus plataformas digitales, un hito que marca el inicio de una etapa enfocada en la modernidad, la cercanía y el crecimiento en el mercado financiero venezolano.

Una imagen moderna con base en la solidez

Con casi 70 años de trayectoria en el país, la institución financiera actualizó su identidad visual tras mantener el mismo logotipo por más de dos décadas.

El nuevo diseño moderniza los trazos del logo anterior para facilitar su lectura en soportes digitales, tarjetas y fachadas. Asimismo, la paleta de colores evolucionó hacia tonos más profundos y dinámicos para proyectar “mayor fortaleza y dinamismo”.

Esta nueva identidad se fundamenta en un estudio de percepción con sus grupos de interés, el cual confirmó que la solidez y la cercanía definen a la institución.

De acuerdo con Guillermo Di Candia, VP de Mercadeo y Transformación de la entidad, esta etapa proyecta tres pilares fundamentales: cercanía, modernidad y solidez, bajo la premisa de modernidad, crecimiento y futuro.

El presidente ejecutivo de Banco Exterior, Carlos Chow, resumió este enfoque: "No vamos hacia el futuro. El futuro viene hacia nosotros. Lo importante es cómo nos encuentra cuando llegue. Y quiero que nos encuentre preparados".

Unificación de aplicaciones y nuevo portal jurídico

Más allá del cambio estético, los directivos enfatizaron que este relanzamiento responde a una transformación real de la experiencia del cliente.

Esta renovación cuenta con el respaldo de una inversión superior a los 7 millones de dólares en los últimos dos años en infraestructura y tecnología, la cual acumula una cifra global de más de 15 millones de dólares en la actualización de servidores, telecomunicaciones y ciberseguridad.

Entre las innovaciones tecnológicas presentadas destacan:

Para personas naturales: Se unificaron las aplicaciones móviles en una sola plataforma . Anteriormente, los usuarios debían utilizar aplicaciones separadas para las operaciones cotidianas y el pago móvil. Ahora, todas las transacciones se concentran en un único canal digital, diseñado bajo criterios de simplicidad, rapidez y seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 del año, explicó la VP de Tecnología y Operaciones del banco, Rutleiny Scarbay.

Se unificaron las aplicaciones móviles en . Anteriormente, los usuarios debían utilizar aplicaciones separadas para las operaciones cotidianas y el pago móvil. Ahora, todas las transacciones se concentran en un único canal digital, diseñado bajo criterios de simplicidad, rapidez y seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 del año, explicó la VP de Tecnología y Operaciones del banco, Rutleiny Scarbay. Para personas jurídicas: Se lanzó el nuevo portal Exterior Empresas en línea , desarrollado bajo una nueva arquitectura tecnológica que prioriza la seguridad, la trazabilidad y la facilidad de navegación para agilizar la conciliación y las operaciones del día a día de las empresas.

Se lanzó el nuevo portal , desarrollado bajo una nueva arquitectura tecnológica que prioriza la seguridad, la trazabilidad y la facilidad de navegación para agilizar la conciliación y las operaciones del día a día de las empresas. Nuevos productos de pago: Se anunció el lanzamiento de nuevas tarjetas de crédito y prepagadas con tecnología de pago sin contacto (contactless) en alianza con Maestro.

El regreso de la banca tradicional y el comercio internacional

Banco Exterior reafirmó su intención de competir activamente para recuperar su posicionamiento histórico en el mercado nacional. En este sentido, la institución anunció el restablecimiento de las cartas de crédito para impulsar el comercio internacional.

Tras diez años sin emitir estos instrumentos, Chow confirmó que el banco concretó recientemente una carta de crédito con Colombia y prepara operaciones similares con Ecuador y Perú.

Asimismo, se informó que el banco adecúa sus sistemas de crédito y modelos de evaluación de riesgo para prepararse ante el retorno del crédito masivo y de productos más sofisticados en la medida en que el entorno lo permita.

Chow destacó que, sin necesidad de aportes de capital, la institución posee la capacidad de multiplicar sus ganancias por seis de manera progresiva.

Finalmente, se hizo mención a la necesidad de actualizar y flexibilizar los marcos regulatorios locales para permitir que la banca nacional pueda innovar, abrir productos y responder con la misma agilidad que las fintech y los estándares internacionales.

Cultura interna y certificaciones

La directiva destacó que el motor de esta transformación es su equipo humano, conformado por más de 243 colaboradores. El banco recibió nuevamente la certificación de Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Venezuela, de modo que se mantiene como la institución financiera con mayor cantidad de certificaciones de este tipo en el país.

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