Código de Asfalto podcast es la nueva ruta digital de Empire Keeway

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EK, Empire Keeway, la ensambladora de motos venezolana, estrenó Código de Asfalto, un podcast sobre educación vial. Wilbani León, director de la motoescuela Motoprevención y de Paramédicos Viales “Ángeles de la Autopista”,) le cuenta a Coquito las normas para rodar con seguridad y proteger la vida.

“En EK, queremos promover el respeto mutuo entre motociclistas, peatones y conductores de otros vehículos. Además, con las técnicas de manejo y mantenimiento preventivo que enseña Wilbani, se alarga la vida útil de la moto. En Venezuela, muchas personas usan moto como herramienta de trabajo: para delivery, traslado de pasajeros… Ahora, tienen Código de Asfalto para capacitarse y hacer sus jornadas más seguras”, afirmó Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK.

Cada jueves, a las 7 p. m., los apasionados de las dos ruedas verán un nuevo episodio en el canal de YouTube Empire Keeway Oficial, y en Instagram y TikTok @empirekeeway. En el primer capítulo, Coquito y Wilbani hablan de manejo cuando llueve. En las siguientes entregas, habrá temas como técnicas de frenado, ángulo ciego y significado de las señales de tránsito, entre otros.

El estreno de Código de Asfalto desató una caravana de comentarios en redes sociales. La mayoría, de agradecimiento por recibir información importante de un experto. Otros, aseguraron que cambiaron hábitos de conducción arraigados, pero equivocados con los que se ponían en riesgo. Cada episodio termina con la frase Tu EK te lleva lejos, tu prudencia te trae de vuelta. Maneja con responsabilidad.

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