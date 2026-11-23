Con el objetivo de respaldar la modernización tecnológica y la continuidad operativa de la industria de hidrocarburos, Daycohost participó en el encuentro EVE Oriente 2026 a través de una ponencia en el espacio Café con Energía. Como miembro activo de la Cámara Petrolera de Venezuela, la organización reafirmó su disposición de poner a la orden de todos los actores del sector energético —operadoras, empresas de servicios y aliados de la cadena de valor— su infraestructura crítica en el país y su equipo de especialistas certificados.

La presentación, titulada «Del Pozo al Dato: Infraestructura digital segura en suelo venezolano», estuvo a cargo de Luisa Macías, Vicepresidenta de Negocios, y Francisco Tamayo, Socio Senior de Negocio de Daycohost. Durante la sesión, ambos ejecutivos expusieron cómo la captura, el resguardo y el procesamiento local de la información operativa se han convertido en factores determinantes para la rentabilidad y seguridad de los yacimientos.

El reto de activar el dato oscuro en la operación energética

En la primera parte de la intervención, Luisa Macías analizó la magnitud digital que hoy acompaña a la extracción de crudo y gas. A escala global, la industria upstream genera cerca de 50 Petabytes de datos operativos cada día a partir de campañas sísmicas, taladros de perforación y sensores en campo, un volumen que duplica la información producida por toda la aviación comercial del mundo. Sin embargo, menos del 5 % de ese flujo se aprovecha en tiempo real para tomar decisiones inmediatas, quedando atrapado como Dark Data (dato oscuro) debido a silos operativos y cuellos de botella en las comunicaciones remotas.

Para Macías, cerrar esa brecha mediante computación en el borde (Edge Computing), analítica avanzada e Inteligencia Artificial tiene un impacto directo en las finanzas de cualquier proyecto petrolero, logrando recortar entre 3 % y 5 % el gasto de capital (CAPEX) y entre 5 % y 7 % los costos operativos (OPEX) gracias al mantenimiento predictivo y la optimización de yacimientos.

«En el negocio de petróleo y gas, los datos dejaron de ser un registro administrativo para convertirse en el insumo crítico. Nuestro propósito como miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela es acompañar a las empresas del sector para que transformen esos datos en decisiones oportunas, apalancándose en servicios de nube y centros de datos locales sin descapitalizarse en infraestructura propia». Luisa Macías, Vicepresidenta de Negocios de Daycohost.

Soberanía de datos y continuidad frente a los desafíos locales

En el segundo bloque de la ponencia, Francisco Tamayo contrastó las exigencias técnicas de la automatización de yacimientos con la realidad operativa del país, marcada por los retos en el suministro eléctrico, la alta latencia de las conexiones internacionales y los marcos legales sobre soberanía de la información.

Tamayo explicó que Daycohost resuelve estas fricciones mediante una arquitectura geo distribuida con centros de datos certificados bajo estándares Tier III y PCI DSS en Caracas y Valencia. Gracias a sistemas de autogeneración eléctrica, interconexión neutral con múltiples proveedores de telecomunicaciones y enlaces dedicados encriptados, los datos viajan desde el pozo hasta la sala de control sin tocar la Internet pública y manteniendo el 100 % de su territorialidad en Venezuela, con tiempos de respuesta en microsegundos críticos para sistemas de parada de emergencia.

«Llevamos más de 26 años blindando las operaciones más exigentes del país. Hoy ponemos toda esa capacidad instalada, nuestras alianzas con fabricantes globales y el respaldo de más de un centenar de profesionales certificados a disposición de la industria petrolera y gasífera. Queremos ser el socio tecnológico que respalde a la industria en sus retos de continuidad operativa, modernización tecnológica, de conectividad y ciberseguridad bajo un modelo como servicio, para que las empresas se concentren exclusivamente en producir». Francisco Tamayo, Socio Senior de Negocio de Daycohost.

Con su participación en EVE Oriente 2026, Daycohost consolida su rol como el aliado tecnológico de Venezuela, ofreciendo a los integrantes del ecosistema energético un respaldo cercano, seguro y auditado para sostener sus operaciones presentes y futuras.

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