FIAT anunció una alianza con BBVA Provincial para ofrecer financiamiento en la compra de sus vehículos nuevos y usados en Venezuela. El acuerdo tiene como objetivo acercar a más venezolanos a la posibilidad de tener un vehículo propio, mediante un crédito en bolívares dirigido a personas naturales y jurídicas, disponible en todos los concesionarios oficiales de la marca en el país. Esta alternativa se suma al esquema de financiamiento propio que ofrece la marca, construyendo así una serie de mecanismos que facilitan el acceso a un vehículo y fortalecen el parque automotriz nacional.



Gracias a esta alianza, quienes deseen adquirir un vehículo FIAT nuevo podrán financiar hasta el 90% de su valor con una inicial desde el 10%, y pagarlo en cuotas mensuales en bolívares que incluyen capital e intereses, en un plazo de hasta 48 meses. Las entidades jurídicas podrán financiar hasta el 100%. El financiamiento aplica para todos los modelos disponibles de la marca. En el caso de los vehículos usados, se podrá financiar hasta el 50% del menor valor entre el precio del vehículo y la cotización de su póliza de seguro, en unidades con hasta 7 años de antigüedad y un máximo de un traspaso. Además, no es necesario ser cliente de BBVA Provincial para solicitar el crédito, lo que amplía el acceso a un mayor número de personas y empresas.



Este acuerdo se suma a las facilidades financieras que FIAT ya ofrece a sus clientes en Venezuela, entre ellas un plan de financiamiento directo con la marca, con cuotas de hasta 36 meses. A esto se agrega un portafolio de modelos en distintos rangos de precio, pensado para adaptarse a las necesidades y al presupuesto de cada venezolano. Con la incorporación de BBVA Provincial, los clientes cuentan ahora con más alternativas para elegir la forma de pago que mejor se ajuste a sus planes.



Con esta alianza, FIAT reitera su compromiso de ofrecer facilidades financieras que permitan a cada vez más venezolanos acceder a un vehículo. De esta manera, la marca continúa aportando a la renovación y crecimiento del parque automotor nacional, a la movilidad de las familias y empresas del país, y al fortalecimiento de la confianza de los venezolanos en el sector automotor.



Acerca de Fiat



Fiat es un fabricante internacional de automóviles con una trayectoria de 127 años impulsando el movimiento, la movilidad eficiente y la innovación alrededor del mundo. Con una sólida tradición histórica en Venezuela, la marca concretó su regreso al mercado nacional en el año 2024, ofreciendo un portafolio de vehículos que destacan por su diseño, tecnología, rendimiento y adaptabilidad a las exigencias locales.

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