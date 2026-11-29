La cadena Forum Supermayorista celebró este sábado la gran inauguración de su nueva sucursal Forum Los Símbolos, ubicada en el Centro Los Ilustres, marcando la apertura número 26 de la marca.

La jornada inaugural, convocada a partir de las 10:00 a. m., reunió a visitantes y compradores que recorrieron los pasillos y las cajas registradoras adquiriendo artículos de la cesta básica y de la temporada navideña, además de interactuar con degustaciones de marcas aliadas presentes en el establecimiento, como Lumalac y Amacorp.

Expansión del sector y próximas aperturas

Durante la actividad, Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), destacó que esta inauguración representa un paso más en la expansión y el dinamismo del sector comercial en el país, señalando que el día de hoy se registraron 112 aperturas de supermercados en toda Venezuela.

Atencio subrayó que la apertura refleja crecimiento, movimiento y confianza en el país, y adelantó que no será la última inauguración del año, ya que se prevén nuevas aperturas sorpresa, incluida una programada en el estado La Guaira para el 17 de diciembre. Asimismo, invitó al público a acercarse al Centro Comercial Los Símbolos y al resto de las tiendas para realizar sus compras de fin de año.

La apertura buscó consolidar un espacio moderno y de fácil acceso para vecinos y compradores del sector, en una actividad concebida como un encuentro festivo y seguro para la comunidad.

Con esta expansión, la cadena ratificó su apuesta por el dinamismo comercial de la zona, con énfasis en la variedad de oferta, la calidad del servicio y una atención cercana al público.

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