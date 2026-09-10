GWM consolida su liderazgo automotriz a escala global y celebra un logro histórico tras superar 17 millones de unidades comercializadas

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Great Wall Motor (GWM), uno de los fabricantes globales de vehículos más avanzados y de mayor proyección, reafirma su posición de liderazgo internacional gracias a su sólida trayectoria de confiabilidad, innovación y preferencia en los cinco continentes. Los últimos reportes financieros y comerciales de la compañía demuestran una salud corporativa envidiable, consolidando la confianza de millones de conductores en todo el mundo.

A nivel global, GWM alcanzó un logro verdaderamente histórico al superar los 17.000.000 de vehículos acumulados en circulación, un reflejo directo de la durabilidad, la calidad de manufactura y la robustez que caracterizan a cada uno de sus modelos, atributos que hoy en día también disfrutan los usuarios en Venezuela a través de su red de concesionarios autorizados.

Crecimiento sostenido y expansión internacional

Durante el periodo comprendido entre enero y agosto, la compañía comercializó un total de 805.358 unidades a escala global. Este volumen de ventas refleja la preferencia sostenida del público por un portafolio diversificado que responde a las exigencias de los caminos más complejos.

Asimismo, la estrategia de internacionalización de la marca sigue dando frutos contundentes: solo en el mes de agosto, las ventas fuera de la China continental alcanzaron las 62.517 unidades, evidenciando la excelente receptividad de los mercados internacionales hacia los estándares de seguridad, confort y tecnología de punta de GWM.

GWM continúa posicionándose como un referente global.

En el mes de agosto, las ventas de vehículos de nueva energía llegaron a las 40.700 unidades, ratificando que la innovación ecológica y el alto rendimiento pueden coexistir sin comprometer la potencia.

Para GWM Venezuela, estos resultados globales reafirman el acierto de traer al mercado nacional un portafolio versátil que incluye SUVs de altas prestaciones y vehículos comerciales robustos, respaldado por una infraestructura de servicio posventa diseñada para garantizar la máxima tranquilidad al conductor venezolano en cualquier tipo de terreno.

Con una visión enfocada en la excelencia y la cercanía con sus clientes, GWM continúa transitando hacia el futuro, demostrando que la verdadera innovación se construye sobre la base de la confianza inquebrantable.

Acerca de GWM

Con más de 30 años de trayectoria, presencia en más de 170 países y un sólido enfoque en innovación, sostenibilidad y tecnología, GWM se posiciona como una de las marcas automotrices de mayor proyección global. En Venezuela, de la mano del Grupo Venmotor, la marca inicia una nueva etapa marcada por la cercanía con el cliente, la calidad de producto y un firme compromiso con el futuro del país.

RRSS: @gwm_ve / gwm_global

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