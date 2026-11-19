JAC Motors Venezuela presentó oficialmente la nueva JAC Nevado Pro, una evolución de su SUV que llega al mercado nacional con una propuesta renovada en diseño, tecnología, confort y desempeño, reafirmando el compromiso de la marca con ofrecer vehículos que respondan a las expectativas y necesidades de los venezolanos.

El lanzamiento se realizó este viernes 6 de noviembre, en un encuentro especial que reunió a representantes de la marca, invitados y medios de comunicación, y que también pudo seguirse a través de las plataformas digitales oficiales de JAC Motors Venezuela, mediante Instagram Live y su canal de YouTube.

La nueva Nevado Pro destaca por una renovación integral de su propuesta estética y funcional. Su diseño exterior incorpora una moderna parrilla frontal, líneas estilizadas, luces LED y nuevos rines de aluminio de 18 pulgadas, que realzan su carácter y personalidad. Su interior presenta un habitáculo completamente rediseñado, con tapicería de ecopiel y acabados que elevan la experiencia de confort para el conductor y sus pasajeros.

En materia de desempeño, incorpora un motor de gasolina 1.5L Turbo VVT, capaz de desarrollar 147 caballos de fuerza y 210 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática CVT que ofrece una conducción suave y una respuesta eficiente tanto en recorridos urbanos como en carretera.

La tecnología constituye uno de los principales atributos de esta nueva versión. La Nevado Pro integra una pantalla táctil de 12,8 pulgadas, conectividad y herramientas diseñadas para facilitar cada recorrido. Entre sus innovaciones destacan el encendido a distancia mediante control, los retrovisores electrónicamente retráctiles y el sistema de bienvenida para el conductor y los pasajeros.

Uno de sus principales atributos tecnológicos es su sistema de visión de 540°, que amplía la tradicional perspectiva panorámica de 360° mediante cuatro cámaras gran angular ubicadas en la parte frontal, trasera y los espejos laterales, complementadas con 180° adicionales de perspectiva inferior generada mediante software. Esta tecnología crea un efecto de «chasis transparente», que permite visualizar a través de la pantalla digital lo que se encuentra debajo del motor y las ruedas delanteras, facilitando la identificación de mascotas, obstáculos u otros elementos que podrían pasar desapercibidos desde el puesto de conducción. De esta manera, ofrece una perspectiva más completa del entorno y brinda mayor confianza y seguridad al momento de maniobrar. En cuanto a seguridad y asistencia al conductor, incorpora soluciones orientadas a brindar mayor confianza durante la conducción, integrando sistemas de monitoreo y asistencia que complementan su propuesta tecnológica.

Durante la presentación, Gerardo Morillo, director de Operaciones de la Planta Ensambladora, compartió la visión de la marca y la importancia de continuar incorporando al mercado venezolano modelos que integren innovación, diseño y prestaciones acordes con las nuevas exigencias de los consumidores.

Más respaldo y facilidades para estrenar

Como parte de la propuesta de valor de JAC Motors Venezuela, la nueva Nevado Pro cuenta con 10 años de garantía o 150.000 kilómetros, además de un año de seguro incluido, beneficios que refuerzan el respaldo y la confianza que la marca ofrece a sus clientes.

En esta primera etapa, la nueva JAC Nevado Pro estará disponible a través del programa Compra Directa, una alternativa que brinda a los venezolanos la oportunidad de adquirir su vehículo nuevo mediante un esquema de cómodas cuotas, facilitando el acceso a esta nueva propuesta de movilidad.

Con la llegada de la JAC Nevado Pro, la marca fortalece su portafolio de vehículos de pasajeros y continúa consolidando su presencia en el país, apostando por la evolución constante de sus productos y por ofrecer alternativas de movilidad que combinen tecnología, respaldo y facilidades de compra.

La nueva SUV incorpora innovaciones que elevan la experiencia de conducción y seguridad:

Tecnología de visión de 540°: combina un sistema de visión periférica de 360°, mediante cuatro cámaras gran angular ubicadas en la parte frontal, trasera y los espejos laterales, con 180° adicionales de perspectiva inferior recreada mediante software, generando un efecto de «chasis transparente».

combina un sistema de visión periférica de 360°, mediante cuatro cámaras gran angular ubicadas en la parte frontal, trasera y los espejos laterales, con 180° adicionales de perspectiva inferior recreada mediante software, generando un efecto de «chasis transparente». Visualización de la zona inferior: esta tecnología permite observar a través de la pantalla digital lo que se encuentra debajo del motor y las ruedas delanteras, facilitando la detección de mascotas, obstáculos y elementos que podrían pasar desapercibidos desde la posición del conductor, especialmente durante maniobras en espacios reducidos o terrenos irregulares.

esta tecnología permite observar a través de la pantalla digital lo que se encuentra debajo del motor y las ruedas delanteras, facilitando la detección de mascotas, obstáculos y elementos que podrían pasar desapercibidos desde la posición del conductor, especialmente durante maniobras en espacios reducidos o terrenos irregulares. Seguridad integral: incorpora seis bolsas de aire y un conjunto de tecnologías diseñadas para reforzar la protección y brindar mayor confianza y tranquilidad al conductor y sus pasajeros.

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