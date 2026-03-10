La única cuenta de MultiMax en Instagram es @multimax ¡No te dejes engañar!

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por garantizar una experiencia de compra segura, MultiMax recuerda a los venezolanos que su único usuario oficial y verificado en Instagram es @multimax. La multimarca más grande del país alerta a su clientela ante la proliferación de cuentas falsas en redes sociales y los invita a adquirir sus productos únicamente a través del portal web www.multimax.com.ve

Su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad reitera que MultiMax no vende a través de las redes sociales. El empresario carabobeño rechaza públicamente la creación de perfiles engañosos que intentan valerse del nombre, la imagen y la sólida reputación construida por la empresa durante más de seis años para estafar a los venezolanos.

"Nuestra prioridad absoluta es la tranquilidad de todas aquellas personas creen en nosotros y nuestro mensaje para Venezuela. Por eso, recordamos a los venezolanos que la cuenta de MultiMax es una sola. No disponemos de cuentas alternas en redes sociales, divididas por sedes, ciudades, cuentas de promociones exclusivas. MultiMax tampoco vende a través de mensaje directo en Instagram” expresó el presidente de la multimarca, Nasar Dagga.

Para facilitar la identificación del canal legítimo, MultiMax recuerda que su cuenta posee el distintivo azul de verificación otorgado por Meta y advierte a los venezolanos a que estén atentos a las señales para no dejarse engañar por perfiles fraudulentos que pongan en riesgo su patrimonio.

Asimismo, exhortó a los usuarios a no realizar transferencias a cuentas de personas naturales, ya que MultiMax solo opera con cuentas jurídicas oficiales.

https://www.instagram.com/multimax/

MultiMax ha construido una reputación basada en la confianza con sus clientes de toda Venezuela. En este sentido, su CEO, Nasar Dagga Mujamad, confirma que la cuenta @multimax en Instagram es de uso únicamente expositivo e informativo, como el único canal oficial de MultiMax en dicha aplicación.

Con el fin de garantizar un medio online autorizado desde donde adquirir la última tecnología de la multimarca líder en el país, MultiMax diseñó su página web www.multimax.com.ve, donde podrán encontrar toda la información sobre su catálogo de productos y las promociones disponibles.

Entre las marcas nacionales e internacionales que podrán descubrir a través de este portal, se encuentran firmas líderes en el mercado como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, Viotto, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco y Frigidaire.

Selecciona tus artículos favoritos adquiérelos desde cualquier rincón del país a través del servicio de delivery gratuito de la multimarca más grande de Venezuela.

Para obtener más información, escribe al número oficial de WhatsApp de Multimax Online, 0424.402.99.93.

MultiMax, seis años de trayectoria y confianza

Con 6 años haciendo historia en Venezuela, MultiMax se consolida como el principal referente en electrodomésticos, telefonía móvil y home appliances en el país, llevando la mayor innovación a todo el territorio nacional a través de sus más de 47 tiendas, distribuidas a lo largo y ancho del país.

Descubre las mejores promociones a través de nuestra página web www.multimax.com.ve. Encuéntranos en redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram para estar al tanto de futuras novedades, eventos especiales e inauguraciones de la multimarca más grande del país.

Descarga nuestra app PriorityMax, disponible en Google Play y App Store, donde podrás registrarte en nuestra red de afiliados VIP, visualizar tu estado de cuenta, consignar tus pagos de CrediMax, gestionar tu membresía, conseguir puntos por descuentos en Multimax y encontrar toda la información que necesitas al alcance de tus manos.

Para conocer más sobre el grupo empresarial y su compromiso con el desarrollo de Venezuela, puede visitar www.clx-group.com y mantenerse informado únicamente por las vías oficiales.

MultiMax: ¡Las mejores marcas en un solo lugar!

