SAVOY® celebra 85 años en Venezuela con el regreso de Bolero®, ahora en versión Crunch

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En el marco de su 85° aniversario, SAVOY®, la marca icónica de Nestlé® en Venezuela, anuncia el regreso de Bolero® con una nueva propuesta: Bolero® Crunch. El lanzamiento combina el valor emocional de un producto recordado por los venezolanos con una experiencia renovada, más crujiente, pensada para conectar tanto con quienes crecieron con la marca como con nuevas generaciones de consumidores.

“En el marco del 85° aniversario de SAVOY®, nos llena de orgullo traer de vuelta nuestra icónica marca Bolero® para deleitar a nuestros consumidores”, señaló Daniela Serpa, Directora del Negocio de Confites de Nestlé Venezuela. “Bolero® Crunch representa la evolución del portafolio SAVOY® y reafirma nuestro compromiso de seguir innovando con productos de calidad y cercanos al consumidor”, agregó.

Bolero® Crunch es una crujiente gragea de maíz inflado con cacao, cubierta con una deliciosa cobertura sabor a chocolate. Su perfil sensorial integra el característico sabor de SAVOY®, fortaleciendo la oferta de la compañía en la categoría de chocolates y grageas en el mercado nacional.

El producto estará disponible en empaque individual de 25 gramos y en presentación display de 16 unidades, formatos diseñados para facilitar su consumo en cualquier momento del día: pausas de estudio o trabajo, meriendas, actividades de entretenimiento o espacios para compartir. Esta presentación también favorece su visibilidad en anaquel y su rotación en distintos canales de venta.

El lanzamiento se suma al compromiso de Nestlé Venezuela con la Creación de Valor Compartido a través del Plan Cacao Nestlé®, iniciativa que fortalece el trabajo de más de 3.000 productores locales y promueve el uso de cacao venezolano como parte de la cadena de valor de la compañía.

Con 85 años de trayectoria, SAVOY® continúa consolidando su vínculo con Venezuela a través de productos que celebran el sabor local, la innovación y la cercanía con los consumidores. Para conocer más sobre su portafolio y las iniciativas de Nestlé en el país, se puede consultar las redes sociales @savoynestle y @nestlecontigo, así como la página web www.nestle.com.ve.

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