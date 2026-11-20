Esta versión en formato app traslada toda la solidez y agilidad de su plataforma e incorpora nuevas herramientas innovadoras para facilitar la rutina diaria de sus usuarios.

A través de VOL.móvil, podrán realizar las principales operaciones bancarias como consulta de saldos y movimientos, transferencias, pagos inmediatos y de servicios, solicitud de fondos, pago y consulta de tarjetas de crédito, así como la compra y venta de divisas.

A estas funcionalidades se incorporan soluciones que dinamizan la interacción digital, tales como una calculadora de divisas integrada que permite hacer conversiones entre bolívares y moneda extranjera sin salir de la operación y la opción de pagos compartidos, ideada para fraccionar un pago entre varios participantes de forma rápida.

De igual manera, para minimizar la cantidad de pasos por transacción, VOL.móvil incluye facilidades como el copiado y pegado directo de datos desde aplicaciones de mensajería, la reutilización de datos de pagos previos desde el historial de la cuenta y la lectura automática de claves temporales recibidas vía SMS. Adicionalmente, los clientes pueden compartir los datos de sus cuentas con terceros mediante un solo toque desde la pantalla principal y tienen más poder sobre la personalización de su experiencia mediante la configuración de accesos rápidos a las funciones más frecuentes y la inclusión del modo oscuro.

Con esta innovación, el Venezolano de Crédito reafirma su compromiso con la modernización de sus servicios financieros, demostrando que la seguridad y el respaldo de la banca tradicional coexisten de manera armónica con las demandas de inmediatez y practicidad del ecosistema digital actual.

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