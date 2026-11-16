Yango Group, compañía tecnológica global con sede en Dubái, avanza en la consolidación de una estrategia integral de seguridad para sus servicios de movilidad, con un enfoque en la prevención de riesgos, la implementación de prácticas de seguridad efectivas y la adaptación de tecnologías a diferentes modalidades de transporte y condiciones viales locales. Esta estrategia abarca servicios como motocicletas y vehículos de tres ruedas en África, América Latina, Asia del Sur, Oriente Medio y Norte de África (MENA), entre otras regiones.

Roman Zemlyansky, nombrado Director Global de Seguridad para los servicios de movilidad, liderará esta estrategia en colaboración con los equipos de negocio, producto y operaciones, así como con aliados externos, entre ellos organizaciones de seguridad vial y autoridades locales.

Desde su nuevo cargo, será responsable de desarrollar la estrategia de seguridad de la compañía para sus servicios de movilidad, establecer prioridades para la implementación de tecnologías y orientar el fortalecimiento de los estándares de seguridad y su aplicación en los diferentes mercados.

“Estamos construyendo nuestro negocio de movilidad con una visión de largo plazo, y eso implica ganarnos la confianza de las personas que utilizan nuestros servicios y de los aliados que desarrollan sus negocios junto a nosotros. El nombramiento de Roman fortalece el papel de la seguridad en nuestra estrategia de crecimiento, desde las prioridades de producto hasta las decisiones operativas en cada mercado. Contar con un liderazgo estratégico dedicado a esta área nos permitirá consolidar los avances alcanzados y extender las prácticas más efectivas a toda la operación”, afirmó Adeniyi Adebayo, CEO de Yango Ridetech y CBO de Yango Group.

Impulso a las tecnologías preventivas y al fortalecimiento operativo

Una de las principales prioridades tecnológicas será ampliar el uso de inteligencia artificial (IA) para contribuir a la prevención de incidentes, junto con la implementación progresiva de herramientas avanzadas de monitoreo de rutas y verificación de identidad en los servicios de movilidad de Yango.

Zemlyansky trabajará de manera conjunta con los equipos de producto y operaciones para orientar la adaptación de estas tecnologías a las distintas modalidades de transporte y a las condiciones particulares de cada mercado. Asimismo, fortalecerá los mecanismos de evaluación de la efectividad de las medidas preventivas de seguridad, complementando el análisis de las tasas de incidentes reportados.

Sobre la base de los protocolos de seguridad existentes, también impulsará la adopción de prácticas que han demostrado ser efectivas en determinados mercados y promoverá una mayor alineación de los procedimientos cuando resulte pertinente.

Esto incluye perfeccionar los procesos de evaluación de incidentes, escalamiento de casos y coordinación de respuestas, manteniendo las adaptaciones necesarias para responder a las regulaciones y condiciones locales.

La compañía ya ha comenzado a comunicar públicamente los resultados de estas iniciativas. En septiembre, Yango presentó su primer Informe de Seguridad de Yango Ride, según el cual la tasa global de infracciones graves de tránsito reportadas disminuyó un 31 %, al pasar de 9,83 a 6,76 por cada millón de viajes.

Seguridad vial y trabajo conjunto con aliados

La estrategia integral de seguridad de la compañía también contempla programas de capacitación para conductores aliados, iniciativas de entrega de cascos y elementos de protección para los servicios de motocicletas, así como alianzas orientadas a mejorar la seguridad vial en los mercados donde opera.

En colaboración con autoridades locales y organizaciones especializadas en seguridad vial, Yango desarrolla programas de entrega de cascos y equipos de protección para repartidores y conductores aliados de motocicletas en Asia del Sur, África y América Latina.

Estas iniciativas han permitido distribuir cientos de cascos en mercados como Pakistán, Nepal, Senegal, Colombia y Venezuela.

A través de la iniciativa Safer Journeys to School (Trayectos más seguros hacia la escuela), lanzada en Lusaka en alianza con Zambia Road Safety Trust, Yango ha combinado intervenciones en cruces peatonales, medidas para reducir la velocidad del tráfico y programas de educación vial que benefician a 32.000 estudiantes de 20 instituciones educativas.

La iniciativa ya se ha extendido más allá de Zambia, incluyendo Senegal, y se prevé su implementación en otros países africanos.

“Nuestros usuarios, conductores aliados y repartidores confían en que nos tomamos en serio su seguridad en cada trayecto. Para avanzar en nuestra estrategia, identifico tres prioridades que están estrechamente relacionadas: utilizar la tecnología para anticipar riesgos, fortalecer los protocolos que orientan nuestras acciones y mejorar la seguridad en las calles, desde la capacitación de conductores hasta las alianzas con autoridades y organizaciones locales.

Debemos desarrollar estas áreas de manera conjunta, aprender de las experiencias exitosas en nuestros distintos mercados y adaptarlas a las realidades locales. Nuestra responsabilidad es estar a la altura de esa confianza todos los días, a través de las decisiones que tomamos y las acciones que implementamos”, señaló Roman Zemlyansky, Director Global de Seguridad para los servicios de movilidad de Yango Group.

Zemlyansky cuenta con cinco años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de seguridad para plataformas de movilidad. Durante este periodo, ha evolucionado profesionalmente desde el cargo de Gerente Técnico de Producto hasta liderar el área de Tecnologías de Seguridad.

Su trayectoria incluye el desarrollo de soluciones de verificación de identidad para conductores aliados y repartidores, mecanismos para garantizar la integridad de las cuentas y sistemas de medición y seguimiento de indicadores de seguridad.

Acerca de Yango Group

Yango Group es una compañía tecnológica global con sede en Emiratos Árabes Unidos que impulsa la digitalización de servicios urbanos esenciales en mercados de alto crecimiento.

A través de la combinación de tecnología global y ejecución local, la compañía adapta sus soluciones de movilidad, entregas, tecnología alimentaria, entretenimiento y otros servicios digitales a las necesidades de distintas regiones y comunidades.

En conjunto, estos servicios contribuyen a construir un entorno digital más conectado y conveniente para la vida urbana, generando valor para las personas, los negocios locales y las ciudades.

Yango Group tiene presencia en más de 35 países de África, América Latina, Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y otras regiones.

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