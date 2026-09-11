ZOOM celebra 50 años conectando a Venezuela

ZOOM cumple 50 años, marcando un hito histórico para el sector empresarial venezolano, consolidándose como la plataforma líder que hoy conecta a millones de personas, negocios y ofrece oportunidades dentro y fuera de Venezuela con sus servicios de envíos, remesas y casilleros.

El liderazgo actual de la organización con Carlos Atencio, continuando el legado de Zonia Bezara de Atencio y la visión de futuro de su socio fundador, Eddie McPeck, atribuyen este logro a un

factor: la Gente ZOOM.



Tecnología con corazón humano

Con casi 2000 colaboradores, ZOOM ha demostrado que es posible escribir una historia de éxito en Venezuela. En la actualidad, su modelo de servicios logísticos, distribución y financieros cuenta con una de las infraestructuras más robustas de la región:

ZOOMRed: casi 400 oficinas, el apoyo de Agentes Autorizados y más de 100 rutas logísticas que conectan todo el país, logrando entregas nacionales entre 24 y 72 horas. Además de ZOOM Logistics en Cagua, con más de 10000 m2 de almacenamiento para el servicio de pick and pack.

casi 400 oficinas, el apoyo de Agentes Autorizados y más de 100 rutas logísticas que conectan todo el país, logrando entregas nacionales entre 24 y 72 horas. Además de ZOOM Logistics en Cagua, con más de 10000 m2 de almacenamiento para el servicio de pick and pack. Alcance global: con una oficina en Miami que traslada carga y mercancía hacia Venezuela. De la mano de DHL y aliados internacionales, se conecta con más de 220 países y territorios. Adicionalmente, Casa de Cambio ZOOM cuenta con más de 2 millones de clientes que envían y reciben dinero, gracias a la alianza con Western Union.

con una oficina en Miami que traslada carga y mercancía hacia Venezuela. De la mano de DHL y aliados internacionales, se conecta con más de 220 países y territorios. Adicionalmente, Casa de Cambio ZOOM cuenta con más de 2 millones de clientes que envían y reciben dinero, gracias a la alianza con Western Union. Innovación tecnológica: aplicaciones hechas en casa, optimización de rutas, mapas avanzados, inteligencia geoespacial, rastreo en tiempo real para choferes y vehículos y atención interactiva a través del chatbot 24/7.

Red de solidaridad y compromiso social

Esta celebración también es agradecimiento e impacto positivo en el entorno. A través de Fundación ZOOM, se lleva la seguridad vial como bandera, creando conciencia ciudadana al

formar niños, jóvenes y adultos.

Después de los eventos sísmicos del 24 de junio, el Casillero Solidario movilizó más de 52 toneladas de ayuda, manteniendo actualmente activa la campaña Más unidos que nunca con el

Envío Solidario gratuito de medicamentos hasta 500 gramos.

Asimismo, la marca lanzó un precio solidario del 20% de descuento en su casillero internacional, aplicado a la tarifa del flete aéreo para que los venezolanos traigan lo que necesiten desde

EE.UU.

ZOOM sobre ruedas

Para agradecer la confianza que los venezolanos han depositado en la empresa, ZOOM lanza a partir del 14 y hasta el 12/12/2026, la gran promoción aniversario ZOOM te lleva sobre ruedas,

donde los clientes que realicen sus envíos nacionales, internacionales y casilleros, tendrán la oportunidad de ganar un Toyota AGYA o una moto EK 0 km.

¿Cómo participar? Los clientes deben seguir 3 pasos:

Realizar envíos nacionales, internacionales o utilizar el casillero Conservar el número de guía Registrarse ingresando los datos personales y número de guía en zoom.red

Aportándole a Venezuela desde 1976

ZOOM es un holding de empresas, líder en el sector de servicios logísticos, distribución y soluciones financieras. La evolución de ZOOM, ha estado marcada por la innovación constante y el compromiso de conectar a los venezolanos con la ZOOMRed. Este éxito se fundamenta en un portafolio diversificado de servicios diseñados para satisfacer las necesidades de usuarios y empresas por igual con envíos, remesas y casilleros.

Como parte de los logros, en el 2024 se implementó un Sistema de Gestión de la Calidad en el Centro de Atención al Cliente, obteniendo la certificación ISO 9001-2015. Aunque ZOOM cuenta con la red logística más amplia del país, sus líderes saben que el activo más valioso es la Gente ZOOM y es por este motivo que por cuarto año consecutivo, la organización lleva orgullosamente el sello Great Place to Work® al haber obtenido el segundo lugar entre las empresas venezolanas, como resultado de cultivar un entorno que inspira a los colaboradores a dar lo mejor de sí.

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