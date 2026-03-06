Adelantan trabajos en el canal de drenaje "Rómulo Gallegos" en Lechería: FOTOS

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajos que viene ejecutando el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas en el Canal de Drenaje "Rómulo Gallegos" en el municipio Diego Bautista Urbaneja, parroquia Lechería del estado Anzoátegui, han avanzado con la construcción de un tramo de 670 metros, cuya longitud total es de 1.790 metros lineales.

Además, se han colocado 897 metros cúbicos de concreto de alta resistencia, 8.478 metros cúbicos de piedra y 4.183 metros cúbicos de granzón.

Este canal que formará parte de la Av. Camejo Octavio permitirá regular los niveles hidráulicos de la laguna Rómulo Gallegos y recibir las aguas pluviales generadas en los conjuntos residenciales aledaños al canal, así como las generadas por las lluvias, beneficiando a más de 10 mil familias que viven en la zona.

Prensa del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas

